Đội tuyển Việt Nam thắng ngược 3-0 từ lệnh trừng phạt của FIFA với bóng đá Malaysia 22/12/2025 15:10

(PLO)- Nhà quan sát bóng đá Malaysia, Zulakbal Abd Karim, cho rằng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ áp dụng các án phạt bổ sung đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi cơ quan này bị xác định đã vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Nhận định của chuyên gia Zulakbal được đưa ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chịu sức ép lớn sau khi FIFA ra quyết định trừng phạt nghiêm khắc vì những sai phạm nghiêm trọng trong hồ sơ cầu thủ.

Trước đó không lâu, FIFA đã công bố các biện pháp kỷ luật đối với FAM liên quan đến vụ làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật FIFA, các thủ tục pháp lý về tư cách thi đấu của những cầu thủ này không đáp ứng quy định, dẫn đến việc nhiều trận đấu quốc tế bị ảnh hưởng trực tiếp.

Cụ thể, FIFA đã tuyên bố hủy bỏ kết quả ba trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia. Theo đó, Malaysia bị xử thua với tỷ số 0-3 trong các trận gặp Singapore, Palestine và Cape Verde. Quyết định này giáng một đòn mạnh vào hình ảnh cũng như thành tích thi đấu của bóng đá Malaysia trong thời gian gần đây.

Đội tuyển Malaysia bị phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong nhiều trận đấu quốc tế. Ảnh: TNST.

Zulakbal nhận định rằng AFC khó có thể đứng ngoài cuộc nếu phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không có lợi cho FAM. Ông cho rằng AFC thường có xu hướng tuân theo lập trường và các quyết định của FIFA trong những vụ việc mang tính kỷ luật quốc tế. “Nếu FIFA xác định bảy cầu thủ đó không đủ điều kiện thi đấu, thì mọi kết quả liên quan chắc chắn sẽ bị coi là không hợp lệ. Chúng tôi phải chuẩn bị cho kịch bản này”, Zulakbal chia sẻ.

Là giảng viên cao cấp chuyên ngành Khoa học Huấn luyện tại Đại học Giáo dục Sultan Idris (UPSI), Zulakbal bày tỏ mong muốn rằng vụ việc lần này sẽ trở thành bài học lớn cho FAM cũng như các bên liên quan. Theo ông, những sai lầm mang tính hệ thống và nghiêm trọng như vậy không chỉ gây tổn hại về mặt thành tích mà còn ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của nền bóng đá quốc gia.

Zulakbal cho biết ông không bất ngờ trước án phạt mà FIFA đưa ra và hiện chỉ chờ đợi động thái tiếp theo từ AFC. Theo quan điểm của ông, khả năng bóng đá Malaysia phải đối mặt với các hình thức trừng phạt bổ sung là rất cao, bởi AFC gần như chắc chắn sẽ “đi theo” FIFA trong các vấn đề kỷ luật.

Hai đội tuyển Nepal và Việt Nam sẽ được xử thắng Malaysia 3-0. Ảnh: TNST.

Trong kịch bản xấu hơn, Malaysia còn có nguy cơ bị hủy bỏ các chiến thắng trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 do đã sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Nếu điều này xảy ra, kết quả các trận đấu sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho các đội bóng đối thủ, nghĩa là Việt Nam (đã thua 0-4) và Nepal (thua hai trận 1-2 và 0-1) đều thắng Malaysia 3-0.

Dù tương lai còn nhiều bất định, Zulakbal nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là bóng đá Malaysia cần nhanh chóng đứng dậy, tái thiết và chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Ông kêu gọi người hâm mộ, các nhà tài trợ, lãnh đạo và cầu thủ giữ sự bình tĩnh, cùng nhau suy nghĩ về cách phục hồi sau cú sốc này, coi đó là nền tảng để xây dựng lại sức mạnh cho bóng đá nước nhà.