Dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 11 và 12-6

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12-6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm.

Ngày 11-8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5-9 như mọi năm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18-1-2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31-5-2026.

Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần), phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm, phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch của địa phương.