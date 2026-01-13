TP.HCM: Giáo viên nhận hàng chục triệu đồng dịp Tết 13/01/2026 14:17

(PLO)- Với nhiều khoản cuối năm, giáo viên TP.HCM có thể nhận hàng chục triệu đồng, cá biệt lên đến 80- 100 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán.

Khoản tiền này bao gồm thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025 của TP.HCM, tiền thưởng theo Nghị định 73/2024, tiền tiết kiệm thu nhập cuối năm của nhà trường, tiền quà tết của TP và quỹ phúc lợi cuối năm của trường.

Dịp cuối năm, giáo viên trường công tại TP.HCM nhận được nhiều khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Trong ảnh, cô trò Trường THCS Lương Định Của trong một giờ học. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

“Tôi nhận gần 80 triệu đồng”

Một giáo viên THPT tại phường Xóm Chiếu cho biết khoản tiền lớn nhất mà thầy nhận được là thu nhập tăng thêm quý IV theo Nghị quyết 27/2025 của HĐND TP.HCM, khoảng 45 triệu đồng.

Bên cạnh đó, giống như các năm trước, thầy còn được nhận khoản thu nhập tăng thêm từ nguồn kết dư của trường khoảng 20 triệu đồng.

“Khoản tiền này giữa các trường sẽ không giống nhau vì phụ thuộc vào tài co kéo và tiết kiệm từ hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động "- vị thầy giáo nói thêm.

Đặc biệt, năm nay giáo viên được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73/2024 nguyên năm. Nghị định 73/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

“Tôi nhận thêm được khoảng 12 triệu, ngoài ra còn có thêm quà Tết của UBND TP.HCM với mức chi như năm 2025 là 1,8 triệu đồng/người; tiền quỹ phúc lợi của trường khoảng 2-3 triệu. Như vậy, dịp này tôi nhận được khoảng 80 triệu đồng”, thầy giáo này chia sẻ.

Cũng theo giáo viên trên, thu nhập hằng tháng đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cơ bản, phần tiền “thưởng” cuối năm nhận được thầy dành tích lũy, đầu tư cho việc học của con.

“Các chính sách đãi ngộ hiện hành đã góp phần quan trọng trong việc giữ chân và thu hút giáo viên giỏi vào dạy tại các trường công lập, nhất là tại các đô thị lớn như TP.HCM. Trước đây, giáo viên khu vực tư thục thường có lợi thế về thu nhập so với khu vực công, thì hiện nay, nhờ các chính sách thu nhập tăng thêm và chế độ khen thưởng ổn định, đã xuất hiện xu hướng một bộ phận giáo viên tư thục tìm cách chuyển sang giảng dạy tại các trường công lập"- giáo viên này nhấn mạnh.

“Số tiền nhận được vào cuối năm của các giáo viên sẽ không giống nhau vì còn phụ thuộc vào thâm niên, hệ số lương và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tại trường tôi, giáo viên công tác lâu năm có thể nhận được khoảng 50 triệu đồng, còn giáo viên vừa ra trường khoảng 20 triệu" - cô TN, giáo viên THCS tại TP.HCM nói thêm.

Cô N cũng cho biết khoản tiền này được cô sử dụng để chi tiền tàu xe về quê ăn Tết cùng gia đình.

Trong khi đó, cô MT, giáo viên khu vực 2 bày tỏ niềm vui khi năm nay được nhận tiền chi thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 27.

“Trước đây, Bình Dương cũ, tôi chỉ nhận được tiền chi cho trường chất lượng cao. Nay, sau khi hợp nhất, không còn được nhận khoản này, bù lại là hằng quý tôi có thêm khoản tiền thu nhập tăng thêm. Khoản này phần nào giảm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền cho giáo viên và giúp sắm sửa ngày Tết cổ truyền sung túc hơn" - cô T nói.

Các bé Trường Chuyên biệt Ánh Dương, TP.HCM. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Chính sách thu nhập tăng thêm là cơ chế đặc thù của TP.HCM

Hiệu trưởng một trường tại phường Phú Thọ, chia sẻ dịp cuối năm, giáo viên nhận ba khoản chính gồm thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27, khen thưởng theo Nghị định 73/2024 và tiền tiết kiệm chi từ ngân sách nhà nước cũng như từ nguồn thu sự nghiệp của nhà trường.

Trong đó, khoản khen thưởng theo Nghị định 73 đối với giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xấp xỉ 10 triệu đồng mỗi người.

Riêng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27, mức chi trả khác nhau tùy theo hệ số lương và mức độ hoàn thành nhiệm vụ như hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành tốt. Bình quân mỗi giáo viên có thể nhận được vài chục triệu đồng.

Riêng khoản tiết kiệm chi, vị hiệu trưởng nói: Những năm trước, trường có nguồn dư khá lớn, tuy nhiên năm nay tình hình khó khăn hơn do học sinh được miễn học phí, kéo theo nguồn thu từ các hoạt động của nhà trường giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, nguồn thu học phí còn phải trích lại 40% cho tiền lương, 10% thực hiện Nghị định 73 và 10% cho phát triển sự nghiệp, chỉ còn khoảng 40% dành cho chi hoạt động, sau khi chi xong mới tính đến việc tăng thu nhập cho giáo viên. Vì vậy, tổng số tiền tiết kiệm chi để phân bổ cho giáo viên bị giảm, song mỗi giáo viên vẫn nhận được khoảng 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, giáo viên còn nhận được quà Tết từ thành phố dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Năm trước mức chi là 1,8 triệu đồng, còn năm nay chưa có thông báo chính thức nhưng có thể dao động từ 1,8 đến 2 triệu đồng. Trường còn có quỹ phúc lợi hỗ trợ thêm khoảng 1 triệu đồng mỗi giáo viên.

Ông Phan Văn Cư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Đen, xã Vĩnh Lộc, chia sẻ trường đã thực hiện chi khen thưởng theo Nghị định 73. Cụ thể, mức khen thưởng đối với giáo viên hoàn thành xuất sắc tại trường khoảng 9,6 triệu đồng/người, còn mức hoàn thành tốt khoảng 7,9 triệu đồng/người.

Về thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27, trong tổng số 38 viên chức thì có 26 người được xếp loại hoàn thành xuất sắc, còn lại là hoàn thành tốt. Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên phụ thuộc lớn vào thâm niên công tác và hệ số lương.

Với những giáo viên có thâm niên từ 20 - 30 năm, diện hoàn thành xuất sắc nhận khoảng 60 triệu đồng, trong khi nhóm có thâm niên khoảng 10 - 15 năm mức thấp hơn, dao động từ 30 - 40 triệu đồng.

Đối với khoản tiết kiệm chi cuối năm, do trường mới thành lập và hoạt động được vài tháng nên năm nay trường chưa phát sinh nguồn tiết kiệm chi để chi trả khoản này.

“Số tiền cuối năm giáo viên nhận được đến từ nhiều khoản, đặc biệt TP.HCM có khoản thu nhập tăng thêm đặc thù. Vì thế, giáo viên ở TP.HCM đón Tết 'ấm' hơn" - ông Cư cảm nhận.

Tương tự, hiệu trưởng một Trường THCS tại phường Chợ Lớn, khẳng định khoản tiền giáo viên nhận được nhiều nhất từ chính sách đặc thù của TP. Cụ thể, đối với giáo viên xuất sắc, mức thu nhập tăng thêm cho một quý hơn 60 triệu đồng. Trong khi đó, giáo viên mới vào nghề hoặc chưa biên chế chỉ nhận từ 6 triệu đồng trở xuống cho một quý.

"Ngoài ra, trường cũng thực hiện chi phúc lợi cuối năm theo quy chế. Mức chi phúc lợi dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy nguồn kinh phí của trường. Khoản chi này được quản lý minh bạch, căn cứ vào kết quả đánh giá và thâm niên của từng giáo viên" - vị này nhấn mạnh.