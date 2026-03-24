Đường Quốc lộ 1 sẽ được mở rộng như thế nào? 24/03/2026 12:12

(PLO)- Quốc lộ 1 sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 - 12 làn xe.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 (nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1), đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án này cũng được đề xuất nâng cấp nút giao, xây cầu vượt để giải quyết tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ đi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Sở Xây dựng, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 là dự án cấp đặc biệt. Trong đó, dự án thành phần 3 sẽ có tổng mức đầu tư hơn 6.674 tỉ đồng. Dự án đi qua phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và xã Tân Nhựt, Bình Chánh với chiều dài 9,6 km. Mặt đường sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 - 12 làn xe.

Tuyến chính bố trí 6 - 8 làn với vận tốc thiết kế 80 km/h; hai bên là 4 làn đường song hành với vận tốc 60 km/h.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2028, đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Ngoài ra, dự án này còn có 2 dự án thành phần khác để thực hiện bồi thường, tái định cư cho người dân các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông, Tân Nhựt, Bình Chánh, được sử dụng 100% nguồn vốn nhà nước.

Dự án sẽ có 6 cầu đi bộ (4 cầu trên tuyến, 2 cầu tại nút Bình Thuận) và giữ nguyên 2 cầu đi bộ hiện hữu.

Tại các vị trí giao cắt sẽ thực hiện nâng cấp mở rộng nút giao Bình Thuận (nút giao hiện hữu), vuốt nối 2 nút giao liên thông khác mức hiện hữu là nút giao Tân Kiên và nút giao Bến Lức - Long Thành, phù hợp với quy mô mở rộng. Đồng thời xây dựng mới 2 nút giao liên thông khác mức tại đường Kinh Dương Vương và đường Đoàn Nguyễn Tuấn.

Về phương án thu phí, dự án vận dụng thực hiện hình thức thu phí theo chặng và thu tiền sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Dự án không bố trí barie (ETC đa làn tự do (Free- Flow) kết hợp hậu kiểm để duy trì tốc độ lưu thông toàn tuyến là tối ưu và phù hợp với định hướng của Chính phủ cũng như thực tiễn triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.