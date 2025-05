Eriksen tiết lộ cử chỉ hào phóng của Bruno Fernandes khi rời MU 28/05/2025 07:29

Christian Eriksen sẽ rời Manchester United vào cuối mùa giải và đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của mình trong màu áo “quỷ đỏ” bằng một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa ở vòng 38 Premier League trên sân nhà Old Trafford, tất cả là nhờ đội trưởng Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes đã trao cho Christian Eriksen quả phạt đền trong ngày cuối cùng của mùa giải để đánh dấu việc kết thúc sự nghiệp của tiền vệ người Đan Mạch tại Manchester United. Christian Eriksen đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của MU trước Aston Villa ở vòng cuối cùng Premier League mùa 2024 - 2025.

Bàn thắng này đến sau khi Amad mở tỷ số 1-0 cho MU. Eriksen ghi bàn thắng thứ hai cho MU từ chấm phạt đền sau khi cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà Amad bị Ian Maatsen phạm lỗi trong vòng cấm.

Đội trưởng Bruno Fernandes là người lãnh trách nhiệm chính thực hiện đá phạt đền của MU, nhưng đã trao lại quả penalty cho đồng nghiệp của mình là Eriksen, người đã thông báo rời Old Trafford chỉ vài phút sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Eriksen tiết lộ cử chỉ hào phóng của Bruno Fernandes khi rời MU, bằng cách trao cho anh đá quả phạt đền. ẢNH: GETTY

Christian Eriksen tiết lộ cử chỉ hào phóng của Bruno Fernandes khi rời MU: "Đó là cách tốt nhất có thể khi nghĩ đến mùa giải. Thật tuyệt khi kết thúc với một nụ cười trên khuôn mặt mọi người và đền đáp lại người hâm mộ.

Trên sân, Bruno Fernandes hỏi tôi có muốn thực hiện quả phạt đền đó không. Tôi nói không và sẽ đưa cho Jonny Evans. Nhưng Jonny Evans không muốn thực hiện. Đó là một cử chỉ đẹp. Bruno Fernandes là người số một và anh ấy quyết định. Và may mắn thay, anh ấy đã trao nó cho tôi hôm nay. Đó là một cách tốt để nói lời chia tay Manchester United.

Trận đấu hôm thứ tư (tuần trước, giờ quốc tế, chung kết Europa League giữa MU và Tottenham) là một đòn giáng mạnh. Thua trận chung kết không bao giờ là điều dễ chịu. Nhưng chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh để trở lại và kết thúc mùa giải với nụ cười, cống hiến cho chúng tôi và người hâm mộ”.

Christian Eriksen, 33 tuổi, sẽ rời MU sau ba mùa giải chơi bóng tại Old Trafford. Anh gia nhập MU từ Brentford vào năm 2022 và đã có hơn 100 lần ra sân cho “quỷ đỏ”, ghi được tám bàn thắng. Eriksen vẫn chưa xác nhận điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình, tuyên bố rằng anh vẫn chưa quyết định.

Christian Eriksen nói thêm: “Thời gian của tôi ở đây thực sự đặc biệt. Đã có một số khoảnh khắc tốt và những khoảnh khắc tồi tệ. Tôi thích áp lực khi có thể chơi cho một CLB như Manchester United. Đó là ba năm đặc biệt. Chương tiếp theo của tôi bắt đầu với một kỳ nghỉ ngắn và sau đó là đội tuyển quốc gia Đan Mạch và một kỳ nghỉ khác. Sau đó, chúng ta sẽ xem tôi sẽ chơi bóng đá ở đâu”.

Eriksen chia tay MU sau 3 mùa giải gắn bó. ẢNH: GETTY

Christian Eriksen không phải là người duy nhất rời Old Trafford vào mùa hè này, khi hậu vệ kỳ cựu Jonny Evans cũng sẽ ra đi. Cầu thủ người Bắc Ireland này trở lại Old Trafford vào năm 2023 để tập luyện sau khi rời Leicester City. Nhưng cuối cùng anh được cựu HLV MU Erik ten Hag đề nghị hợp đồng và có 43 lần ra sân trong nhiệm kỳ thứ hai của mình tại Old Trafford.

Jonny Evans sẽ cùng MU có chuyến du đấu đến châu Á đá 2 trận tại Malaysia và Hong Kong vào cuối tháng này, còn Eriksen không đi cùng MU. Evans sẽ nói lời chia tay MU tại chuyến đi du đấu châu Á lần này. Ngoài Evans và Eriksen, Lindelof cũng sẽ rời “quỷ đỏ”.

Tương lai của Alejandro Garnacho tại MU cũng không còn sau khi tiền đạo người Argentina này bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình ở ngày cuối cùng của mùa giải. Bruno Fernandes cũng phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn trong bối cảnh có sự quan tâm từ Saudi Arabia. Nhìn chung, toàn bộ đội hình hiện tại của MU đều có thể bị bán nếu được giá.