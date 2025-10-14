EVNGENCO1 góp 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ 14/10/2025 20:29

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều 14-10, ông Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã đại diện EVNGENCO1 trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội đã tiếp nhận khoản hỗ trợ từ EVNGENCO1 và gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, người lao động của Tổng công ty.

Ông Thạo cho biết, trong khoảng hai tháng rưỡi vừa qua (từ cuối tháng 7 đến nay), Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu 9 cơn bão, trong đó 5 cơn bão (số 3, 5, 9, 10 và 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây ra mưa lũ nghiêm trọng ở nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng (bên phải) trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Theo thống kê sơ bộ, các đợt thiên tai đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trên 555.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 33.500 tỉ đồng.

Riêng bão số 10 và số 11 đã gây ngập hơn 16.900 ngôi nhà, tập trung chủ yếu tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội. Ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp như EVNGENCO1 có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng thêm nguồn lực để Mặt trận kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn.

Đáp lời, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng cho biết, thiên tai nối tiếp trong thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở các địa phương.

Phát huy truyền thống ‘tương thân, tương ái’, tập thể cán bộ, người lao động EVNGENCO1 luôn hướng về đồng bào vùng lũ, cùng chia sẻ khó khăn và mong bà con sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai cũng là một nội dung trong chương trình an sinh xã hội của EVNGENCO1, thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của Tổng công ty với cộng đồng, cùng hướng tới cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân sau bão lũ.