'Gài' ma túy vào xe đồng nghiệp rồi báo công an 07/11/2025 20:43

(PLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây điều tra, làm rõ vụ việc tài xế taxi gài ma túy vào xe đồng nghiệp để vu khống.

Ngày 7-11, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân (32 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi, cùng quê Lâm Đồng), về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống.

Gài ma túy hãm hại đồng nghiệp

Trước đó, ngày 16-10, PC04 phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây phát hiện một gói ma túy trong xe taxi biển số 50E-084xx do anh Lê Ngọc T (57 tuổi) điều khiển, đậu trước tòa nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park, đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Công an đã khởi tố, bắt Quân, Tuyết và Thanh. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Quân là người đứng sau vụ việc, chủ mưu cài ma túy nhằm vu khống anh T.

Theo kết quả điều tra, Quân và anh T quen biết nhau từ năm 2022 vì cùng làm tài xế taxi công nghệ. Sau một mâu thuẫn cá nhân, Quân nảy sinh ý định trả thù.

Cuối tháng 2-2025, trong một chuyến chở khách từ một khách sạn ở Đồng Nai đến khu vực chung cư Diamond Riverside (TP.HCM), Quân phát hiện khách bỏ quên một gói ny-lon chứa nhiều viên nén màu xám.

Quân, Tuyết và Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Biết đó là ma túy nhưng Quân không giao nộp cơ quan chức năng mà giấu trong xe. Sau đó, nảy sinh ý định dùng gói ma túy này để hãm hại đồng nghiệp.

Từ đầu tháng 3-2025, Quân bắt đầu lên kế hoạch theo dõi, sử dụng ứng dụng định vị Gotrack365 để giám sát hành trình xe của anh T mỗi ngày.

Ngày 22-3-2025, Quân liên hệ Tuyết và Thanh, là bạn quen qua mạng xã hội, rồi bịa ra câu chuyện đang “phối hợp với công an” điều tra người tên T, một “nghi phạm sử dụng ma túy”.

Quân nói Tuyết và Thanh cùng mình thực hiện “nhiệm vụ cài ma túy”, hứa sẽ được “bồi dưỡng” sau khi xong việc. Cả hai tưởng thật, đồng ý tham gia.

Theo kế hoạch, Quân hướng dẫn Tuyết và Thanh tiếp cận xe anh T, đóng giả hành khách rồi lén bỏ gói ma túy vào hộp bên hông ghế tài xế. Quân chỉ dẫn cụ thể: Một người ngồi ghế sau nói chuyện, ghi âm về “ma túy”, người còn lại tạo tình huống làm đổ nước, giả vờ thay áo để có cơ hội giấu gói ma túy vào hộp chứa đồ.

Vị trí cơ quan chức năng phát hiện số ma túy. Ảnh: CA

Chiều 26-3-2025, Tuyết và Thanh từ Lâm Đồng đến TP.HCM. Tối cùng ngày, Quân chở cả hai đến khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi anh T đang đậu xe. Mọi việc diễn ra đúng kế hoạch: Hai cô gái lên xe, giả vờ trò chuyện, rồi nhân lúc tài xế rời khỏi xe, nhanh chóng giấu gói ma túy thuốc lắc vào trong hộp bên cạnh ghế lái, dán băng keo và rời đi.

Kịch bản bị lật tẩy

Sau khi hoàn thành hành vi, Quân tiếp tục theo dõi anh T suốt nhiều tháng qua ứng dụng định vị. Tuy nhiên, do nắm được thông tin về việc TP.HCM đang thực hiện mô hình tổ chức mới, không còn công an cấp quận (huyện), nên Quân chưa báo tin.

Đến ngày 16-10-2025, Quân xác định vị trí xe của anh T đậu tại tòa nhà Landmark 81, liền gọi điện tố giác giả, cung cấp “chứng cứ” và vị trí cất giấu ma túy trong xe. PC04 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây nhanh chóng kiểm tra, phát hiện gói ma túy thuốc lắc trong xe anh T.

Ngay sau đó, cơ quan công an lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa anh T về trụ sở để làm việc. Trong quá trình xác minh, lời khai của anh T và các dấu vết hiện trường có nhiều điểm bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định chính Quân là người chủ mưu gài ma túy nhằm vu khống.

PC04 đã mời Quân, Tuyết và Thanh đến làm việc. Ban đầu, Quân quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ rõ ràng, hắn buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi, trong đó có việc tự giữ ma túy từ tháng 2 và lên kế hoạch hãm hại đồng nghiệp suốt 7 tháng sau đó.

Theo lãnh đạo PC04, vụ án cho thấy sự liều lĩnh, tinh vi và biến tướng phức tạp của tội phạm ma túy hiện nay – khi chúng sẵn sàng lợi dụng danh nghĩa lực lượng công an để lừa người khác tham gia hành vi phạm tội.

“Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhạy bén trong nắm bắt tình hình và phân tích nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã kịp thời làm rõ vụ việc, minh oan cho người vô tội và xử lý nghiêm người vi phạm”, đại diện PC04 nhấn mạnh.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về việc không để bản thân bị lôi kéo, lợi dụng vào hành vi phạm pháp; đồng thời là lời nhắc mỗi công dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mạo danh cơ quan chức năng trên mạng xã hội.