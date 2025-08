Gặp khi đi mua sầu riêng, 3 người rủ nhau đánh bạc thì bị công an bắt 01/08/2025 12:23

(PLO)- Ập vào vựa thu mua sầu riêng ở xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, công an bắt quả tang ba người đang đánh bài ăn tiền, thu giữ hàng chục triệu đồng.

Ngày 1-8, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Trưởng Công an xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Quốc Huy (44 tuổi), Trần Thị Măng (40 tuổi, cùng ngụ tại xã Đạ Huoai và Vũ Hoàng Trung (36 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Công an xã Đạ Huoai phát hiện tại vựa sầu riêng A Phò ở thôn 12, xã Đạ Huoai, với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến cờ bạc.

Ba nghi phạm bị tạm giữ về hành vi đánh bạc. Ảnh: TD

Rạng sáng ngày 31-7, các trinh sát Công an xã Đạ Huoai đã bất ngờ ập vào kiểm tra vựa sầu riêng A Phò. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang Trương Quốc Huy, Trần Thị Măng và Vũ Hoàng Trung đang đánh bạc dưới hình thức tố liêng. Tại chiếu bạc, cơ quan công an thu giữ 42,5 triệu đồng và hai bộ bài.

Tại cơ quan điều tra, Huy, Măng và Trung thừa nhận hành vi đánh bạc; đồng thời khai là người đi thu mua sầu riêng, đến đêm thì hẹn nhau sát phạt từ lúc khoảng 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.