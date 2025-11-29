Gia Lai: Xuất hiện vết nứt lớn trên đồi khiến người dân bất an 29/11/2025 18:01

(PLO)- Một quả đồi ở xã Kbang, tỉnh Gia Lai xuất hiện vết nứt kéo dài khiến người dân bất an.

Ngày 29-11, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Kbang, tỉnh Gia Lai, cho biết đã kiểm tra hiện trường vết nứt kéo dài khoảng 30 mét, có nguy cơ sạt lở trên đồi khu vực thôn 4.

Khu vực đồi có nguy cơ sạt lở ở thôn 4, xã Kbang.

Theo ông Cường, sau kiểm tra, địa phương đã giao cán bộ chuyên môn theo dõi diễn biến vết nứt; bám sát thông tin dự báo thời tiết để đưa ra cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó khi có mưa lớn bất thường.

Cụ thể, vị trí xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở thuộc thôn 4, xã Kbang. Khu vực có vết nứt nằm trên đồi cao khoảng 20 mét, phía dưới có bảy hộ dân.

Theo ghi nhận, một phần đất phía rìa quả đồi đã bị sụt lún, tạo ra rãnh sâu chừng nửa mét, dài khoảng 30 mét.

Theo ông Cường, xã đã khảo sát và đang đánh giá cụ thể mức độ nguy hiểm và đề xuất phương án xử lý. Nếu mưa lớn sẽ có phương án di dời dân để đảm bảo an toàn.

Vết nứt rộng và sâu ở phía trên quả đồi.

Vị trí này từng xảy ra sạt lở.

Theo các hộ dân định cư ở đây, tình trạng sạt lở đất ở khu vực thôn 4 đã từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, vết nứt ngày một lớn khiến nhiều người lo lắng, bất an khi có mưa bão.