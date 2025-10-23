Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025: Các đội tố nhau dùng cầu thủ hạng Nhì, đăng ký lố cầu thủ U 23/10/2025 09:24

(PLO)- Nhiều đội đã gửi đơn yêu cầu ban tổ chức xem xét về các cầu thủ tham gia giải bóng đá nam Sinh viên toàn quốc năm 2025 khu vực miền Trung.

Vòng loại khu vực miền Trung của giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 vừa kết thúc nhưng đã nóng lên với các khiếu nại, tố cáo đối thủ sử dụng cầu thủ không đúng điều lệ.

Trước việc này, Ban tổ chức (BTC) cho biết đang vào cuộc xác minh các khiếu nại này.

Tố gian lận số lượng cầu thủ chuyên nghiệp

Theo Điều lệ giải, đối tượng tham dự là nam sinh viên (từ 18 – 24 tuổi, sinh từ năm 2001 đến 2007) hệ đào tạo chính quy.

Điều lệ quy định rõ các đối tượng không được tham dự là sinh viên đã góp mặt tại các giải bóng đá Vô địch quốc gia, giải hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Nguyễn Minh Hy từ Đơn vị Trường Đại học Nha Trang (ảnh nhỏ) bị tố đã được Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cử tham gia đội tuyển Bóng đá U-17 Khánh Hòa tập huấn và thi đấu Vòng loại Giải bóng đá vô địch U-17 quốc gia năm 2023 (ảnh lớn).

Đối với sinh viên đã tham gia các giải vô địch U-17, U-19 và U-21 quốc gia, Điều lệ có quy định riêng: Mỗi đội được đăng ký tối đa hai cầu thủ và tại mọi thời điểm trong trận đấu, số lượng tối đa được phép thi đấu là một cầu thủ.

Tuy nhiên, ngay khi vòng loại diễn ra, BTC đã nhận được các đơn khiếu nại "tố" đội bạn vi phạm các quy định này.

Đội tuyển Trường Đại học (ĐH) Luật - ĐH Huế đã có đơn khiếu nại, nghi ngờ Đội bóng đá ĐH Nha Trang vi phạm quy định về cầu thủ U.

Theo ĐH Luật, trong danh sách đăng ký của ĐH Nha Trang có ba cầu thủ từng tham gia giải các U là Hồ Thanh Phước, Lê Quốc Khánh và Nguyễn Minh Hy (quy định chỉ cho phép tối đa hai cầu thủ U-PV). Đội bóng này cũng bị tố đã sử dụng cùng lúc hai cầu thủ U trên sân trong một trận đấu.

Phản hồi với BTC, phía ĐH Nha Trang được cho là không thừa nhận cầu thủ Nguyễn Minh Hy thuộc diện "cầu thủ U".

Tuy nhiên, ĐH Luật đưa ra thông tin tìm hiểu được, cho thấy Nguyễn Minh Hy từng được Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cử tham gia đội tuyển Bóng đá U-17 Khánh Hòa tập huấn và thi đấu Vòng loại Giải bóng đá vô địch U-17 quốc gia năm 2023.

Cầu thủ Nguyễn Minh Hy từng tham gia thi đấu U17 của tỉnh Khánh Hòa.

Phía ĐH Luật cho rằng việc này làm mất tính công bằng, cạnh tranh lành mạnh giữa các đội bóng sinh viên.

ĐH Kinh tế - ĐH Huế bị tố dùng cầu thủ hạng Nhì

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Vinh cũng có đơn khiếu nại gửi BTC giải về một cầu thủ của ĐH Kinh tế (ĐH Huế) không đủ điều kiện tham gia.

Cụ thể, ĐH SPKT Vinh cho rằng trong trận đấu giữa hai đội vào ngày 14-10, Trường ĐH Kinh tế đã sử dụng vận động viên Ngô Lê Đình Khánh.

Ngô Lê Đình Khánh bị tố vì đã tham gia giải hạng Nhì Vô địch Quốc gia năm 2022 cho đội bóng PVF.

Theo đội bóng ĐH SPKT Vinh, cầu thủ Ngô Lê Đình Khánh đã tham gia giải hạng Nhì vô địch Quốc gia năm 2022 cho đội bóng PVF. Điều này vi phạm nghiêm trọng Điều lệ giải.

Trường ĐH SPKT Vinh đề nghị BTC giải xem xét, xử lý theo điều lệ để sân chơi bóng đá nam sinh viên được công bằng.

Trao đổi với PV PLO về các lùm xùm trên, ông Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết: "Ban tổ chức đang cho xác minh và sẽ xử lý theo quy định của Điều lệ".