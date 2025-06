Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang 12/06/2025 21:07

(PLO)- Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động giữ chức Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang

Chiều 12-6, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, kể từ ngày 15-6.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lâm Phước Nguyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá Đại tá Lâm Phước Nguyên là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạt nhiều thành tích trong công tác. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Nguyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chúc mừng Đại tá Lâm Phước Nguyên nhận nhiệm vụ mới và ghi nhận đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tân Giám đốc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lâm Phước Nguyên bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Tiền Giang. Đồng chí cam kết tiếp thu đầy đủ chỉ đạo, nhanh chóng triển khai vào chương trình công tác; kế thừa và phát huy thành quả của Công an tỉnh Tiền Giang, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.