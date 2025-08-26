Giám đốc một đại lý bảo hiểm bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 26/08/2025 12:37

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một tổng đại lý bảo hiểm vì chiếm đoạt tiền phí của khách hàng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trước đó, ngày 7-8, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Mạnh Hà (49 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an khởi tố, bắt giam với ông Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra, Hà là Giám đốc Tổng đại lý Vũng Tàu của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, đồng thời là người trực tiếp tư vấn để ông PCS ký hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gồm hợp đồng số 1208028 ngày 30-11-2015 (mua cho bà PTĐ) và hợp đồng số 1253082 ngày 18-7-2016 (mua cho chính ông S).

Sau khi ký kết, từ năm 2015 đến nay, ông S đã đều đặn thanh toán phí bảo hiểm.

Tuy nhiên, vào các ngày 16-12-2022, 4-7-2023 và 16-1-2024, do đi làm ngoài biển không thể trực tiếp đến đại lý, ông S đã chuyển tiền nhờ Hà đóng phí bảo hiểm. Sau khi nhận tiền, Hà không nộp cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc hai hợp đồng bảo hiểm của ông S bị nợ phí.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hà để điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, PC03 thông báo ai là nạn nhân liên quan đến hành vi của Trương Mạnh Hà, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phan Văn Lĩnh, số điện thoại 0907.678.757, tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM.