Giao hữu Việt Nam - Philippines trước thềm AFF Cup

(PLO)- 18 giờ ngày 14-12, đội tuyển Việt Nam (VN) có trận giao hữu thứ hai trong đợt tập trung chuẩn bị cho chiếc cúp vàng AFF Cup 2022 với “quân xanh” là đội tuyển Philippines.

Philippines ở bảng A với Thái Lan và không cùng bảng với VN, đội bóng này vừa có thuyền trưởng mới là HLV Josep Ferre Ybarz, 39 tuổi, người Tây Ban Nha thay cho HLV Thoma Doley (Mỹ).

HLV Josep Ferre Ybarz từng làm việc tại lò La Masia của Barcelona và cũng có thời gian phiêu bạt trải nghiệm bóng đá châu Á. Ông từng làm tại Học viện Bóng đá Buriram (Thái Lan), sau đó làm HLV trưởng CLB Ratchaburi dự Thai-League 1, rồi Bangkok Glass. Sau đó ông sang Ấn Độ làm trợ lý ở CLB East Bangal trước khi quay lại Đông Nam Á dẫn dắt đội Philippines.

Đội tuyển Philippines hiện nay không quá mạnh nhưng sẽ là “quân xanh” phù hợp cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Danh sách Philippines ngoại trừ lão tướng Stephan Schrock, 38 tuổi, còn lại là rất nhiều tên tuổi mới và trẻ. Nếu trước đây đội tuyển Philippines luôn dựa trên sức mạnh CLB Ceres Negros thì bây giờ hầu hết là thành phần tuyển chọn từ các tuyến trẻ quốc gia do LĐBĐ Philippines săn lùng và đào tạo với số đông là cầu thủ trẻ gốc Philippines đang sinh sống ở châu Âu.

Trận giao hữu cuối của đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup sẽ được trực tiếp trên các kênh VTVCab: On Sports, On Plus...

DUY ÂN