Hà Nội: Xử phạt tài xế điều khiển xe khách lên cầu vượt Tây Sơn 25/08/2025 14:00

(PLO)- CSGT TP Hà Nội đã xử phạt một tài xế điều khiển xe khách lên cầu vượt Tây Sơn, làm hư hỏng biển báo và cản trở giao thông.

Ngày 25-8, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa xử phạt một tài xế điều khiển xe khách đi lên cầu vượt Tây Sơn, làm cong vênh một số biển báo, gây cản trở giao thông.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 35 phút ngày 24-8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện xe khách 29 chỗ do tài xế LVV (58 tuổi, trú Hải Phòng) điều khiển, di chuyển lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà.

Do cầu vượt này đã có biển báo cấm xe khách cùng hệ thống giới hạn chiều cao nên khi xe khách đi vào đã va chạm với thanh giới hạn, làm cong vênh một số biển báo, hư hỏng bộ phận trên nóc xe và rơi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Thời điểm xảy ra sự việc xe khách đi lên cầu vượt Tây Sơn.

Ngay khi phát hiện, lực lượng CSGT nhanh chóng triển khai phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, đồng thời phối hợp với đơn vị duy tu để khắc phục sự cố. Sau khoảng 20 phút, tình hình giao thông đã trở lại bình thường.

Làm việc với tổ công tác, tài xế LVV thừa nhận do thiếu chú ý quan sát nên đã điều khiển xe đi vào đường cấm. CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế về lỗi “điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi này bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.