Hải Phòng: Bắt giữ thanh niên trộm hàng loạt xe máy 13/10/2025 18:15

(PLO)- Chưa đầy 8 tiếng kể từ khi nhận thông tin trình báo, công an Hải Phòng đã bắt giữ thanh niên trộm xe mô tô, từ đó mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong (26 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20-9-2025, chị N.T.T (18 tuổi, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đến Công an phường Gia Viên trình báo về việc mất xe mô tô.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 19-9-2025, chị N.T.T để 1 xe mô tô Honda Vision tại khu vực công viên trước sảnh tòa nhà chung cư Hoàng Huy HH4, phường Gia Viên, Hải Phòng.

Đến khoảng 10 giờ ngày 20-9-2025, chị T xuống lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất.

Vũ Ngọc Bảo Phong cùng tang vật là 3 xe mô tô bị trộm. Ảnh: CAHP

Khi nhận được thông tin, Công an phường Gia Viên khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an phường Gia Viên bắt giữ Vũ Ngọc Bảo Phong về hành vi trộm cắp xe mô tô nói trên.

Qua điều tra mở rộng án, Vũ Ngọc Bảo Phong khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn phường Gia Viên, Hải Phòng.

Công an phường Gia Viên cũng thu giữ tang vật gồm 1 xe mô tô Honda Vision, 2 xe mô tô Honda Airblade.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hải Phòng ba chiếc xe mô tô bị Phong trộm cắp nói trên có tổng giá trị khoảng 61 triệu đồng.

Qua sự việc, Công an phường Gia Viên khuyến cáo người dân luôn khóa xe cẩn thận, sử dụng khóa phụ hoặc thiết bị chống trộm khi để xe ở nơi công cộng. Không để xe mô tô qua đêm tại các khu vực không có người trông giữ hoặc không có camera giám sát... nhất là đối với nhân dân hiện đang sinh sống tại các tòa chung cư Hoàng Huy Lạch Tray (phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng).