Hàng trăm học sinh Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn 11/04/2026 10:50

Ngày 11-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Bình Quới khiến hàng trăm học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nhập viện cấp cứu.

Trước tình hình các học sinh nhập viện với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn và đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân phải được tiến hành khẩn trương. Cục yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn trường học để hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải được hướng dẫn đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, tuân thủ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trong lựa chọn thực phẩm tại các sự kiện đông người, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc và bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Phụ huynh phải đến đón học sinh về giữa buổi vì bé đau bụng, mệt mỏi, trưa ngày 10-4. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Như PLO đã thông tin, từ đầu giờ sáng 8-4, nhiều học sinh của Trường Tiểu học Bình Quới Tây có biểu hiện mệt, sốt.

Theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP, đến sáng 11-4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 184.

184 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm này được ghi nhận từ năm cơ sở y tế, trong đó 141 ca đang theo dõi điều trị ngoại trú và 43 ca đang được điều trị nội trú.

Kết quả phân tích cho thấy 7/10 mẫu phân (chiếm 70%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Sở Y tế TP cũng đã ra văn bản chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo nguồn lực thuốc và các phương tiện phục vụ cho công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác điều trị và xác định nguyên nhân, tuân thủ theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm của ngành.