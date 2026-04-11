Vụ nghi ngộ độc tại trường tiểu học Bình Quới Tây: Số ca mắc tăng lên 184 11/04/2026 10:09

Ngày 11-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến sáng cùng ngày, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 184.

184 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm này được ghi nhận từ năm cơ sở y tế, trong đó 141 ca đang theo dõi điều trị ngoại trú và 43 ca đang được điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 50 ca (28 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định; 22 ca theo dõi ngoại trú).

Bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 36 ca (13 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định; 23 ca điều trị ngoại trú).

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 84 ca (hai ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định; 82 ca điều trị ngoại trú).

Bệnh viện Đa khoa Tân Định ghi nhận một ca (điều trị nội trú, tình trạng ổn định và đã xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú).

Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Kết quả phân tích cho thấy 7/10 mẫu phân (chiếm 70%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Sở Y tế đã ra văn bản chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo nguồn lực thuốc và các phương tiện phục vụ cho công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác điều trị và xác định nguyên nhân, tuân thủ theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm của ngành.

Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có. Cùng đó, theo dõi sát diễn tiến lâm sàng, nếu có dấu hiệu bất thường hoặc diễn tiến nặng thì phải tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến điều trị phù hợp, kịp thời khi cần.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát các ca bệnh còn lại và phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.