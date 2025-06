HLV Kim Sang-sik chỉ ra nguyên nhân tuyển Việt Nam thua Malaysia 11/06/2025 14:43

HLV Kim Sang-sik nói sau trận đấu rằng hiệp 1 mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch của toàn đội đề ra trong đó chủ yếu là ý đồ của nhà cầm quân.

HLV Kim Sang-sik giải thích: “Việc hai trung vệ trụ cột Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng chấn thương cuối hiệp 1 đã làm thay đổi cục diện trận đấu”.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói thêm: “Hiệp 1 đã diễn ra đúng kế hoạch chúng tôi đã lên, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi mất hai cầu thủ phòng ngự trụ cột vì chấn thương nên chúng tôi đã bị phá vỡ hệ thống phòng ngự”.

HLV Kim Sang-sik nêu việc 2 trung vệ trụ cột Tiến Dũng và Thành Chung chấn thương cuối hiệp 1 là nguyên nhân vỡ trận đầu hiệp 2. Ảnh: AFC

Rõ ràng nhìn diễn tiến trận đấu đã cho thấy, những yếu tố chủ quan, HLV Kim Sang-sik đã chủ động lên kế hoạch rất chuẩn. Một đội tuyển Malaysia như đội tuyển “Âu-Mỹ” lại đá ở “chảo lửa” Bukit Jalil, tuyển Việt Nam chơi nặng phòng ngự nhưng cũng nhạy cảm trước những cơ hội là đấu pháp rất chuẩn. Với một Malaysia khỏe thế không thể tuyển Việt Nam đá tấn công chủ động được, hở sườn sẽ bị hồi mã thương ngay.

Ngay việc không chọn tiền đạo cao to Nguyễn Tiến Linh mà HLV chọn “sóc con” Châu Ngọc Quang cũng là ý đồ rõ ràng và rất đúng. Tiến Linh cao to, cần không gian nhưng toàn đội Malaysia lại còn to, khỏe hơn. Tiến Linh thật khó để tỏa sáng. Trong khi đó tiền đạo nhỏ con Châu Ngọc Quang đã luồn lách rất giỏi và đã nhiều lần gây khó các cầu thủ cao to của Malaysia và thậm chí họ còn tập trung vào đá xấu Ngọc Quang...

Thua 0-4, HLV Kim Sang-sik rất thất vọng và xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: NST

Việc hai trung vệ trụ cột Thành Chung và Tiến Dũng chấn thương cuối hiệp 1 là một “tai nạn” ngoài dự liệu. Ngay từ đầu hiệp 2, phòng ngự tuyển Việt Nam rất chông chênh và thiếu ăn ý, cầu thủ ra vào, hỗ trợ bọc lót thiếu tiếng nói chung rất rõ. Bên cạnh đó, toàn đội tuyển Việt Nam cũng không đúng vào điểm rơi phong độ, nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không bền và thậm chí cơ thể mau đuối sức.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận rằng Malaysia ngày một mạnh, nhưng tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tột độ ở lượt về vào ngày 31-3 năm sau. Việc thua 0-4, HLV Kim Sang-sik cho rằng có thất vọng nhưng trong bóng đá, lượt về cũng có thể tuyển Việt Nam ghi 4 bàn, 5 bàn, không có gì nói trước được. HLV Kim Sang-sik tuyên bố sẽ phải chuẩn bị cật lực cho trận lượt về.

HLV Kim Sang-sik cũng xin lỗi người hâm mộ ở quê nhà xem qua truyền hình và xin lỗi những fan theo đội đến sân Bukit Jalil để cổ vũ vì kết quả đáng thất vọng.