Hơn 53.500 tỉ đồng bổ sung để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu/tháng 13/11/2025 15:43

(PLO)- Trong số 53.554 tỉ được quyết nghị để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu/tháng có gần 24.000 tỉ được chuyển nguồn do năm 2025 ngân sách địa phương chưa dùng hết.

Chiều 13-11, với 419 đại biểu (ĐB) tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết Dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) 2026.

Chính phủ đã rà soát kỹ lưỡng

Trước khi bấm nút thông qua, QH đã nghe Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH, ý kiến Ủy ban Thường vụ QH, thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các vấn đề liên quan tới ngân sách năm 2025 và 2026.

Theo Phó Thủ tướng, về dự toán NSNN và phân bổ Ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2026, một số ý kiến đề nghị rà soát dự toán thu, phấn đấu tăng ít nhất 10% ước thực hiện so với năm 2025; đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân NSTW trong khi nguồn thu NSTW được hưởng chỉ chiếm 48,4% tổng thu NSNN.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ dự toán thu NSNN năm 2026 được xây dựng bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, các chính sách thu hiện hành và định hướng trong thời gian tới. Trong đó, dự toán thu nội địa từ sản xuất kinh doanh năm 2026 tăng khoảng 11,1% so với ước thực hiện năm 2025, là mức phấn đấu cao nhất từ trước đến nay (mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 khoảng 10%).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày báo cáo của Chính phủ trước QH. Ảnh: QH

Tuy nhiên, một số lĩnh vực thu chịu tác động của nhiều yếu tố khác (thị trường, giá cả, tỷ giá, lãi suất...), không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu dầu thô... Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, tình hình thế giới biến động.

“Chính phủ đã rà soát kỹ lưỡng từng lĩnh vực thu, đảm bảo xây dựng dự toán ở mức tích cực nhất để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định và đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Nếu xây dựng dự toán ở mức cao hơn, có thể sẽ đặt ra nhiều rủi ro nếu tình hình kinh tế - xã hội có biến động, ảnh hưởng tới an ninh, an toàn tài chính quốc gia” - Phó Thủ tướng Lê Thành Long giải trình.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo đã thể hiện trong Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026 theo hướng giao Chính phủ “trong điều hành, phấn đấu thu NSNN năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025” theo như Kết luận của Hội nghị Trung ương 13.

Giải ngân đầu tư công 2025 tăng

Về số giảm thu NSNN năm 2025, Phó Thủ tướng cho biết năm 2025 quy mô các chính sách đã ban hành khoảng 237.000 tỉ đồng, trong đó: giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 120,9 nghìn tỉ đồng; gia hạn thuế và tiền thuê đất khoảng 116,1 nghìn tỉ đồng; kết quả thực hiện trong chín tháng từ đầu năm 2025 khoảng 198.000 tỉ đồng.

Về tỉ lệ nợ đọng thuế, theo báo cáo của Chính phủ, tính đến ngày 30-9, số nợ thuế khoảng 239,2 nghìn tỉ, tăng 17,6% so với cuối năm 2024, chủ yếu do tiền thuế nợ từ các khoản thu từ đất của một số dự án mới. Nguyên nhân, người nộp thuế chưa nộp kịp thời vào NSNN, các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vướng mắc (về diện tích, đơn giá, thay đổi quy hoạch...) kéo dài nhiều năm, một số khoản đã hết thời gian gia hạn chưa nộp vào NSNN.

“Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế” - Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay.

Đặc biệt, về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng cho biết tính đến 31-10, giải ngân vốn đầu tư công lên tới 491.000 tỉ đồng, đạt 54,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; cao hơn 3,5% về tỉ lệ và 144,9 nghìn tỉ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

419/420 ĐBQH có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: QH

“Giải ngân vốn đầu tư công có xu hướng thấp vào đầu năm, tăng mạnh vào cuối năm do các nhà thầu cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu, thanh toán vào cuối năm. Thể chế pháp luật đầu tư công đã được tập trung sửa đổi, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện cho các bộ, địa phương, chuyển đổi phương thức quản lý đầu tư công từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc” - Phó Thủ tướng trình bày.

Tiếp thu ý kiến các ĐBQH, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% kế hoạch giao.

“Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các trường hợp ảnh hưởng đến giải ngân vốn” - báo cáo Chính phủ nêu.

Ưu tiên thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Một số ĐBQH có ý kiến cần rà soát dự toán chi NSNN ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế; rà soát chi thường xuyên và đảm tiết kiệm hiệu quả.

Giải trình về nội dung này, Phó Thủ tướng cho biết phương án dự toán chi NSNN năm 2026 đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát kỹ lưỡng, xây dựng trên nguyên tắc ưu tiên bố trí chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án tại Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, như dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính chất đột phá về phát triển kinh tế - xã hội.

“Ưu tiên bố trí thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá phát triển trong các ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng và thi hành pháp luật” - Phó Thủ tướng nói.

Ông khẳng định Chính phủ cũng sẽ rà soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, bảo đảm các nghĩa vụ chi trả nợ lãi, chi viện trợ theo các cam kết của Nhà nước, bố trí tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách nhà nước chủ động cho các tình huống đột xuất phát sinh.

Quốc hội vỗ tay sau khi Nghị quyết được thông qua. Ảnh: QH

Một số ĐBQH quan tâm đến vấn đề bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nợ công trong bối cảnh bội chi NSNN, nhu cầu huy động tăng mạnh, cần có giải pháp bảo đảm, an ninh - an toàn tài chính.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, dự toán NSNN năm 2026 và định hướng cả giai đoạn 2026-2030 được xây dựng bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội XIV để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Các chỉ tiêu về bội chi, nợ công, huy động vốn trong ngân sách đều tăng so với giai đoạn trước. Điều này đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, gắn với tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn để nhanh giải ngân, sớm đưa các công trình, dự án và khai thác sử dụng.

“Để bảo đảm an ninh an toàn tài chính, Chính phủ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, chi đúng, chi đủ trong phạm vi dự toán giao để nhanh chóng giải ngân, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn” - Phó Thủ tướng cam kết.

Ông cũng cho biết năm 2026, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dành 15.000 tỉ đồng chưa phân bổ từ NSTW, tương đương 1% dự toán thu nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh để điều hành khi diễn biến kinh tế - xã hội không thuận lợi bảo đảm cân đối tài chính ngân sách nhà nước.