Huỳnh Như lùi về và không ghi bàn là đòn độc 13/08/2025 12:12

(PLO)-Huỳnh Như lùi về ở vai trò tiền đạo thứ 2, thứ 3, nhưng quan trọng nhất là hiệu quả ở bàn thắng.

Chừng một năm nay, tiền đạo Huỳnh Như lùi về, chủ yếu như một tiền đạo thứ 3, tiền đạo “ảo”,vai trò dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn.

Huỳnh Như lùi về... rồi có pha “dọn cỗ” cho Thu Thảo ghi bàn. Tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan đêm 12-8 ấy chứ không một pha phối hợp môn cầu mây rất điệu đà và chất nghệ thuật.

Ai đó cứ nói rằng, Huỳnh Như nhiều trận không ghi bàn. Đúng, Huỳnh Như lùi về chứ không còn xông pha nơi tuyến đầu với “thiên chức” ghi bàn cho đội.

Huỳnh Như lùi về để bớt áp lực nhưng tính hiệu quả vẫn rất cao. Ảnh:Aseanutd

Ở tuổi 33, trung phong Huỳnh Như lùi về và có lẽ từ “trung phong” không còn phù hợp nữa mà là một tiền đạo “ảo” tiền đạo thứ 3. Đó là sự lựa chọn thông minh và sự bố trí cần thiết của HLV Mai Đức Chung.

Cũng dễ thấy trong màu áo CLB TP.HCM, HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng bố trí cô học trò Huỳnh Như đá lùi về, kiến tạo, “dọn cỗ”cho đồng đội.

Tuổi 33, Huỳnh Như lùi về là cần thiết để tiếp tục phát huy vai trò,kinh nghiệm và độ tinh quái của một cầu thủ vốn quen trung phong.

Bàn thắng của Thu Thảo ghi vào lưới Thái Lan đêm 12-8 nhờ Huỳnh Như lùi về. Ảnh: CTP

Huỳnh Như lùi về chẳng phải vai trò bị giảm đi, xuống thứ cấp nhưng nó thích hợp.Cách này không dễ gì một trung phong chấp nhận.

Bóng đá thế giới, những tượng đài lớn vẫn hay khó chấp nhận chuyện này.

Những năm tháng có dấu hiệu tuổi tác,Totti vẫn không nhận ra, khi anh được bố trí và bắt buộc lùi về đá phía sau trung phong, Totti đâu chịu. Wayne Rooney cũng thế, quen xông pha nơi tuyến đầu, trung phong cắm nhưng khi tuổi lên hàng “băm” không dễ gì bản thân cầu thủ tự nhận ra sự đi xuống về sức của mình,đặc biệt là tốc độ bứt phá không còn mãnh liệt như trước.Nhưng với bản thân họ,mất vị trí quen thuộc họ cảm giác như bị là kẻ....thứ yếu.

Rất nhiều đàn anh từng khuyên Rooney nên lùi về đá phía sau hai tiền đạo,hoặc tiền đạo ảo nhưng Rooney đâu chấp nhận. Ryan Giggs là người khuyên Rooney nhiều nhất và Giggs cũng mang mình ra để minh họa cho Rooney, nhưng Rooney thì không chịu.

Tiền đạo vốn ít mất sức trong tranh chấp (vì nó thuộc về hậu vệ, đeo bám và tranh chấp). Tiền đạo thì phải bứt phá nhanh...rê dắt tốc độ cao.

Huỳnh Như lùi về ở tuổi 33 là cần thiết.

Chừng một năm trở lại đây trong màu áo tuyển lẫn CLB,Huỳnh Như lùi về, đó là để bảo toàn sức cho Như và tiếp tục hiệu quả ở vai trò kiến tạo và “dọn cỗ”.

Lắm lúc cũng thấy Huỳnh Như nỗ lực săn bàn và “cắm sâu” nhưng rõ ràng ở tuổi 33, sức lực, độ nhạy, tốc độ, gia tốc đều không thể như trước.

Huỳnh Như bây giờ tả xung, hữu đột, thường phía ngoài vùng cấm rồi chuyền vào cho đồng đội.

Một vai trò mới, đừng trách Huỳnh Như, đó có thể là sự phân công mới của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển và HLV Kim Chi ở CLB.

Số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam chừng 1 năm nay “in dấu giày” của Huỳnh Như rất đậm. Chẳng hạn như bàn thắng vào lưới Thái Lan phút 36 của Thu Thảo đêm 12-8 làm cho khán giả cả nước “sướng” và 25 ngàn fan Hải Phòng lên sân Lạch Tray ngất ngây là một đường chuyền thể hiện kinh nghiệm, sự tinh tế và độ quái của Huỳnh Như.