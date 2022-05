Hy hữu: Phi công mất tỉnh táo, hành khách lên làm cơ trưởng hạ cánh máy bay thành công

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hôm 10-5, một hành khách nam, tên là Darren Harrison, không có bất kỳ kinh nghiệm bay nào đã hạ cánh an toàn một chiếc máy bay tại một sân bay ở bang Florida nước này sau khi phi công gặp vấn đề về sức khỏe, tờ The New York Times đưa tin.

Máy bay Cessna 208 đã hạ cánh vào khoảng 12:30 chiều 10-5 (giờ Mỹ) tại sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida. Theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Aware, máy bay này đã khởi hành từ Marsh Harbour, Bahamas trước đó một tiếng rưỡi.

Theo FAA, chỉ có ba người trên máy bay, bao gồm phi công và hai hành khách.

Theo bài đăng của cơ quan này, vào trưa ngày 10-5, khoảng một giờ sau khi cất cánh, phi công nói rằng anh ta không được khỏe và ngồi sụp xuống trước buồng lái. Sau đó, máy bay bắt đầu xoay vòng và lao xuống.

Trước tình huống nguy cấp, một trong những hành khách đã phải thay thế phi công ổn định máy bay trong suốt chuyến bay.

“Tôi đang gặp một tình huống nghiêm trọng. Phi công hiện không tỉnh táo, và tôi không biết làm thế nào để lái máy bay" - vị khách này nói với nhân viên kiểm soát không lưu Christopher Flores tại trạm Fort Pierce (Florida).

Hành khách này cũng nói rằng anh ta không biết máy bay ở đâu.

“Tôi nhìn thấy bờ biển Florida trước mặt, và tôi không biết gì cả” - hành khách nói trong khi loay hoay bật hệ thống định vị.

Trong cuộc trao đổi kéo dài gần 10 phút, kiểm soát viên không lưu Flores đã hướng dẫn hành khách (lúc này máy bay đang cách TP Boca Raton (Florida) hơn 30 km về phía đông), yêu cầu anh ta giữ cánh máy bay thăng bằng, men theo đường bờ biển và cố gắng từ từ hạ xuống. Trạm kiểm soát không lưu tại sân bay Palm Beach sau đó tiếp quản vụ việc.

Ông Robert Morgan - kiểm soát viên không lưu tại sân bay, người hỗ trợ hành khách này hạ cánh thành công máy bay ở sân bay Palm Beach - đã kể lại trải nghiệm này trong một cuộc phỏng vấn với đài tin tức địa phương WPBF.

“Tôi chỉ biết mình phải giữ cho hành khách này bình tĩnh, hướng dẫn anh ta ra đường băng và nói với anh ta cách giảm lực để có thể hạ cánh xuống đất” - ông Morgan chia sẻ.

“Thật tuyệt vời khi giúp được người khác. Hành khách đã nói với tôi rằng anh muốn về nhà và ôm người vợ đang mang thai của mình ngay lập tức” - ông Morgan chia sẻ, nói thêm rằng ông và vị khách đã ôm nhau trên đường băng khi máy bay được hạ cánh an toàn.

Theo FAA, ông Morgan cho biết rằng ông chưa từng lái máy bay Cessna 208 trước đây. Một đồng nghiệp đã in hình ảnh buồng lái của máy bay để ông xem và hướng dẫn hành khách cách hạ cánh và dừng máy bay.

Tình trạng phi công hiện đã ổn định, theo FAA.