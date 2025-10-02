Kẻ cướp giật điện thoại bị bắt sau 2 giờ gây án 02/10/2025 08:56

(PLO)- Chỉ sau gần 2 giờ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã truy xét, bắt giữ được kẻ cướp giật điện thoại, thu hồi tang vật.

Ngày 2-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tâm (24 tuổi), nghi can cướp giật tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định.

Công an lấy lời khai nghi can cướp giật điện thoại

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 30-9, chị LTMH, chủ cửa hàng điện thoại di động tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đến Công an xã Cư Jút trình báo vừa bị cướp giật điện thoại trong tiệm.

Theo đó, thời điểm trên có một thanh niên đến cửa hàng giả vờ hỏi mua rồi giật chiếc điện thoại di động hiệu Samsung.

Công an xã Cư Jút đã triển khai lực lượng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, khoanh vùng truy xét đối tượng cướp giật tài sản.

Qua trích xuất camera, công an xác định kẻ cướp giật chạy xe máy về hướng xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi gây án, công an bắt giữ được nghi phạm Thạch Thanh Tâm (trú tại Buôn Dham, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk), thu hồi tang vật.