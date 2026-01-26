Kẻ say dùng dao tấn công công an xã khi được mời về trụ sở làm việc 26/01/2026 10:13

(PLO)- Từ việc can ngăn mâu thuẫn gia đình, một cán bộ công an xã ở Đồng Tháp bị đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 26-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Nhàn (37 tuổi, ngụ ấp K11, xã Tam Nông) để điều tra hành vi dùng dao tấn công cán bộ công an xã trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23-1-2026, ông ĐPL (75 tuổi, xã Tam Nông) đến Công an xã trình báo việc con rể là Trần Thanh Nhàn trong tình trạng nhậu say, có hành vi gây rối tại gia đình.

Lực lượng chức năng làm việc với Nhàn. Ảnh: CAĐT

Tiếp nhận tin báo, chỉ huy Công an xã Tam Nông đã phân công Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự và Thiếu tá Bùi Hữu Thành, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đến hiện trường để giải quyết vụ việc theo quy định.

Khi lực lượng công an có mặt, hai cán bộ tiến hành vận động, mời Nhàn về trụ sở Công an xã làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình này, Nhàn bất ngờ vào trong nhà, lấy một cây dao Thái Lan giấu trong người. Lúc Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy mở cửa rào để vào nhà thì bị Nhàn rút dao đâm vào vùng bụng, gây thương tích.

Sau khi gây án, Nhàn cầm dao chạy vào nhà cố thủ. Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy ngay lập tức được Thiếu tá Bùi Hữu Thành cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Trần Thanh Nhàn sau đó đã bị lực lượng Công an xã Tam Nông khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: CAĐT

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ bị thương khi thi hành nhiệm vụ, ngày 24-1-2026, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên gia đình cán bộ bị thương, đồng thời chỉ đạo Công an xã Tam Nông phối hợp hỗ trợ trong quá trình điều trị, tạo điều kiện để đồng chí Huy sớm ổn định sức khỏe và trở lại công tác.