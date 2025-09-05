Kết quả cuộc họp khẩn của VBF vắng mặt Chủ tịch Lưu Tú Bảo 05/09/2025 22:07

(PLO)- Từ chiều muộn 5-9, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ II (2023-2028) đã tổ chức một hội nghị Ban Chấp hành quan trọng theo hình thức trực tuyến, không có sự hiện diện của Chủ tịch Lưu Tú Bảo.

Hội nghị VBF quy tụ hơn 20 ủy viên tham gia, nhằm rà soát các hoạt động thời gian qua, bàn thảo công tác tổ chức giải đấu sắp tới, đồng thời đưa ra các quyết nghị liên quan đến việc điều hành VBF trong giai đoạn Chủ tịch Lưu Tú Bảo đang vắng mặt ở nước ngoài.

Trong báo cáo tổng kết, VBF nhấn mạnh những thành công nổi bật của phong trào quyền anh cả nước. Năm 2025 đã ghi dấu hai giải đấu quan trọng: Giải vô địch quyền anh các đội mạnh toàn quốc (tháng 4, tại Đắk Lắk) và Giải vô địch quyền anh trẻ toàn quốc (tháng 7, tại Ninh Bình). Đáng chú ý, cả hai sự kiện đều được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, cho thấy hướng đi tự chủ, chuyên nghiệp hóa và sự chung tay của cộng đồng dành cho môn thể thao giàu tính đối kháng này.

Điểm nhấn của quyền anh Việt Nam trong thời gian tới là Giải vô địch quyền anh toàn quốc năm 2025, dự kiến tổ chức tại TP.HCM từ ngày 2-10 đến ngày 12-10. Đây là lần đầu tiên giải diễn ra sau khi hệ thống đơn vị tỉnh, thành trong cả nước đã được sáp nhập, hứa hẹn mang đến bức tranh lực lượng hoàn toàn mới.

Phó chủ tịch VBF Nguyễn Duy Hùng thay mặt ông Lưu Tú Bảo điều hành mọi hoạt động của VBF. Ảnh: VBF.

VBF kỳ vọng giải sẽ là bàn đạp quan trọng để các địa phương củng cố nhân sự trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đồng thời tuyển chọn những gương mặt ưu tú cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 33 tại Thái Lan và các giải quốc tế xa hơn. Nguồn kinh phí tổ chức giải đấu này vẫn hoàn toàn do xã hội hóa.

Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, hội nghị cũng bàn thảo vấn đề được dư luận quan tâm: sự vắng mặt kéo dài của ông Lưu Tú Bảo. Theo VBF, từ tháng 2-2025, ông Bảo sang Mỹ giải quyết công việc gia đình và một số vấn đề cá nhân, nên tạm thời chưa thể trở lại Việt Nam. Việc này làm nảy sinh nhiều tin đồn không chính thống về việc ông Lưu Tú Bảo liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF khẳng định đến thời điểm hiện tại, không có văn bản hay kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng trong nước hay quốc tế về việc ông Bảo vi phạm pháp luật. Nhân thân và lý lịch tư pháp của ông từng được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xác nhận đầy đủ trước khi tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ hiện tại.

VBF vừa tổ chức thành công Giải vô địch quyền anh trẻ toàn quốc. Ảnh: VBF

Để bảo đảm hoạt động của liên đoàn thông suốt, ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBF – điều hành toàn bộ công việc của VBF đến hết tháng 3-2026 theo đúng quy định điều lệ. Trong thời gian chờ văn bản chính thức, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành đã thống nhất giao tạm quyền cho ông Hùng đại diện xử lý các vấn đề chuyên môn, điều phối giải đấu, tổ chức thi đấu quốc gia, chuẩn bị đội tuyển tham dự các giải quốc tế, đồng thời là người duy nhất phát ngôn về mọi hoạt động của VBF.

Trong trường hợp tương lai xuất hiện kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về việc cá nhân ông Lưu Tú Bảo vi phạm pháp luật, VBF sẽ tổ chức hội nghị xin phép Đại hội bất thường để bầu Chủ tịch mới, bảo đảm hoạt động liên đoàn đúng quy định, duy trì nguồn lực tài chính cho đến hết nhiệm kỳ.

VBF vừa ký kết liên tịch với Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam về việc cam kết thực hiện phòng chống Doping cho các vận động viên Boxing Việt Nam. Ảnh: VBF.

Qua thông cáo này, VBF cũng gửi cam kết với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Cục TDTT cùng các cơ quan liên quan, khẳng định sẽ tiếp tục điều hành quyền anh Việt Nam đúng tôn chỉ, mục đích đã được phê duyệt. Trọng tâm sắp tới là duy trì sự ổn định, tiếp tục chuyên nghiệp hóa các giải đấu, nâng tầm đội tuyển quốc gia và củng cố hình ảnh quyền anh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Với nền tảng xã hội hóa mạnh mẽ, sự đoàn kết trong nội bộ, quyền anh Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để vững vàng vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, hướng tới những thành công mới trên cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế.