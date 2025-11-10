Khánh Hòa kiến nghị miễn học phí cho con em vùng dự án nhà máy điện hạt nhân 10/11/2025 18:01

(PLO)- Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ con em các hộ dân vùng bị ảnh hưởng dự án điện hạt nhân được miễn học phí tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên cả nước.

Ngày 10-11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có tờ trình gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 189 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao đổi với người dân vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Theo tờ trình, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh Ninh Thuận cũ được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho cả hai nhà máy điện hạt nhân và giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2025.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc về thể chế, chính sách. Vì vậy, việc điều chỉnh Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án điện hạt nhân là cần thiết.

Trong đó, Khánh Hòa đề nghị điều chỉnh quy định: “Được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án ở mức cao nhất theo quy định nhân (x) với 1,5 lần” tại điểm g, khoản 9, Điều 3 của Nghị quyết 189 thành bảy nội dung.

Nội dung đáng chú ý là kiến nghị người sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm đất do UBND cấp xã quản lý nhưng sử dụng ổn định, liên tục từ trước ngày 1-7-2014, người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai đã có Kết luận thanh tra được hỗ trợ về đất bằng 80% giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất. Diện tích hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; được hỗ trợ bằng 80% giá trị tài sản gắn liền với đất.

Đây là nội dung nhiều người dân tại xã Phước Dinh có đã kiến nghị trong thời gian qua.

Theo tỉnh Khánh Hòa, vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có 52 ha tại xã Phước Dinh, trong đó có 49 trường hợp lấn chiếm đất được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước để trồng rừng và nuôi trồng thủy sản.

Khu vực 52 ha tại xã Phước Dinh.

Địa phương cho rằng, để hỗ trợ một phần chi phí mà người dân đã đầu tư vào đất; tạo điều kiện cho người dân có kinh phí tạo lập cuộc sống sau khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân. Do đó, việc xem xét hỗ trợ là cần thiết để người dân ổn định cuộc sống, đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tờ trình của tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị có chính sách hỗ trợ con em các hộ dân tại xã Vĩnh Hải và Phước Dinh (vùng bị ảnh hưởng) được hỗ trợ miễn học phí tham gia học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên cả nước.

Đồng thời, xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải được thụ hưởng chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, tỉnh còn kiến nghị bổ sung các nội dung về việc bảo đảm phân bổ, bố trí nguồn vốn đầy đủ, kịp thời, hỗ trợ người dân di dời, cũng như cấp thẩm quyền quyết định đầu tư...