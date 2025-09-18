Khát vọng của Công an Hà Nội ở lần đầu ra biển lớn 18/09/2025 06:39

(PLO)- Lá thăm may rủi đã đưa Công an Hà Nội FC vào bảng E của AFC Champions League 2025-2026, nơi họ phải đối đầu với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm là Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc), Macarthur FC (Úc) và Tai Po FC (Hong Kong).

Với một đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi châu lục, sự háo hức xen lẫn áp lực đang là tâm trạng chung của thầy trò HLV Mano Polking. Mở màn cuộc chơi lớn, đại diện Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Công Nhân ở Bắc Kinh vào lúc 19 giờ 15, ngày 18-9 chạm trán chủ nhà Bắc Kinh Quốc An, một thử thách được coi là khắc nghiệt nhất bảng đấu.

Đội khách vượt qua chính mình

Điều đáng tiếc là chuyến làm khách của Công an Hà Nội thiếu vắng hai cầu thủ nòng cốt Nguyễn Quang Hải và Alan Grafite. Nếu đội trưởng Quang Hải phải ở nhà vì chấn thương dai dẳng, thì Alan vừa ghi 6 bàn trong 5 trận gần nhất, cũng bất ngờ dính chấn thương và không thể ra sân. Đây rõ ràng là những tổn thất không nhỏ khi đội bóng ngành công an cần những cái tên giàu kinh nghiệm để đối đầu một đại diện hàng đầu Chinese Super League.

Trận đấu tại Bắc Kinh là thử thách vượt qua chính mình cho Công an Hà Nội khi đánh dấu cột mốc lịch sử với bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên, một đội bóng ngành công an bước ra biển lớn, mang theo kỳ vọng và niềm tin từ người hâm mộ.

Thầy trò Polking miệt mài tập luyện ở Trung Quốc cho chuyến làm khách ở sân Công nhân. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý trong những vòng đầu của V-League, CLB Công an Hà Nội cho thấy sức mạnh của họ tại sân chơi quốc nội. Chuỗi 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa giúp thầy trò Polking giữ ngôi đầu bảng, tạo ra tâm lý tự tin trước ngày ra quân tại AFC Champions League. Sự bổ sung lực lượng trong mùa hè vừa qua cũng cho thấy khát vọng vươn tầm: từ những ngoại binh chất lượng như Rogerio Alves, Stefan Mauk cho đến các nội binh giàu triển vọng.

Dưới bàn tay Polking, đội bóng vận hành chiến thuật tương đối trơn tru, cân bằng giữa sự chắc chắn nơi hàng thủ và khả năng tạo đột biến trên hàng công. Không chỉ vậy, thành tích tại V-League đang biến Công an Hà Nội thành đội bóng đáng gờm ngay cả khi phải phân tán lực lượng thi đấu trên nhiều mặt trận V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Dẫu có khởi đầu không thuận lợi tại đấu trường khu vực khi thua Pathum United, nhưng những kết quả tích cực sau đó cho thấy đội bóng đang dần trưởng thành. Bản thân Polking cũng khẳng định rằng tinh thần toàn đội đang hưng phấn và sẵn sàng cho “trận chung kết sớm” ở Bắc Kinh.

Các ngoại binh của Công an Hà Nội FC hy vọng tạo ra bất ngờ với chủ nhà Bắc Kinh Quốc An. Ảnh: CCT.

Thách thức từ gã khổng lồ Trung Quốc và cơ hội gây sốc

Đội khách Công an Hà Nội đang tràn đầy khí thế, nhưng đối thủ Bắc Kinh Quốc An lại là tượng đài khó vượt qua. Đội bóng thủ đô Trung Quốc sở hữu đội hình có giá trị gấp hai lần đại diện Việt Nam, ước tính khoảng 17,02 triệu USD. Trong khi đó, tập thể của Công an Hà Nội chỉ dừng ở mức 7,98 triệu USD. Những con số phản ánh sự khác biệt về mặt tài chính, đồng thời cho thấy khoảng cách về kinh nghiệm và chất lượng ngoại binh.

Bắc Kinh Quốc An quy tụ hàng loạt cái tên đẳng cấp quốc tế như Goncalo Rodrigues (4,11 triệu USD), Fabio Abreu (2 triệu USD), Serginho (2 triệu USD), Dawhan (1,64 triệu USD) hay trung vệ người Bỉ Uros Spajic (1,41 triệu USD). Đây đều là những cầu thủ đã trải nghiệm nhiều giải đấu khắc nghiệt ở châu Âu và Nam Mỹ trước khi cập bến Trung Quốc.

Thêm vào đó, Bắc Kinh Quốc An vốn không xa lạ với AFC Champions League. Họ có nhiều năm chinh chiến, từng lọt vào những vòng knock out và sở hữu lượng cổ động viên đông đảo tại sân nhà Công Nhân. Áp lực từ bầu không khí hàng chục nghìn khán giả chắc chắn là một thử thách tâm lý cho các cầu thủ trẻ của Công an Hà Nội, đặc biệt là khi họ chưa từng trải qua những trận cầu mang tính châu lục.

Chủ nhà Bắc Kinh Quốc An có nhiều ngoại binh chất lượng. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam không phải là không có hy vọng. Chủ nhà Bắc Kinh Quốc An bước vào trận đấu này với phong độ không ổn định. Sau chuỗi trận khả quan ở Chinese Super League, họ bất ngờ nhận hai thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua muối mặt Sơn Đông Thái Sơn 0-6. Những cú sốc như vậy phần nào làm lung lay sự tự tin của thầy trò HLV Roger Schmidt, đồng thời tạo cơ hội cho Công an Hà Nội khai thác.

Phía bên kia, HLV Mano Polking đã lên tiếng cảnh báo các học trò: “Đây là trận đấu khó khăn, nhưng chúng ta có tinh thần và khát vọng. Chúng ta phải tập trung 200% để tìm kiếm cơ hội bất ngờ”. Lời động viên của ông thầy người Đức gốc Brazil từng nắm tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á thể hiện sự am hiểu cán cân sức mạnh, nhưng vẫn tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đến từ Việt Nam.

Trong trường hợp Công an Hà Nội có thể tận dụng phong độ sa sút của đối thủ, kết hợp với sự kỷ luật chiến thuật và tinh thần chiến đấu cao, thầy trò Polking có thể giành một kết quả tích cực. Nếu có một trận hòa ở sân Công nhân, đội khách có thể mở ra cánh cửa tiến sâu hơn tại bảng E. Hy vọng Công an Hà Nội FC đủ khả năng viết nên câu chuyện cổ tích ngay tại “thánh địa” của Bắc Kinh Quốc An.