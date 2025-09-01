Kho bạc Nhà nước đã giải ngân hơn 10 nghìn tỉ chi trả quà tặng cho người dân 01/09/2025 17:07

(PLO)- Đến 1-9, Kho bạc Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chi quà tặng cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo số liệu báo cáo nhanh, đến 11h ngày 1-9, đã có 3.120/3.321 xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), chiếm tỷ trọng 93,95%. Số tiền giải ngân gần 10.428,6 tỉ đồng, bằng 96,99% dự toán được giao.

Trước hết, kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống trong việc chạy đua với thời gian để quà đến tay người dân đúng dịp lễ.

Trong khi đó, tại 18 tỉnh, thành phố như Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa…, toàn bộ các xã, phường đã hoàn tất việc rút kinh phí. Tiếp đó, các địa phương còn lại cũng đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành thủ tục, song song với việc đôn đốc các đơn vị chưa xong để kịp tiến độ chung.

Tuy nhiên, KBNN lưu ý số liệu này chỉ phản ánh phần kinh phí đã được giải ngân từ kho bạc. UBND các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để chi trả trực tiếp đến người dân, có thể sau thời điểm báo cáo một thời gian. Hơn nữa, công tác kiểm tra, giám sát cũng đang được tăng cường để bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng.

Một điểm chi trả quà tặng cho người dân tại phường Yên Hòa (Hà Nội). Ảnh: NGHĨA NHÂN

Ngoài ra, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều đang khẩn trương thực hiện, qua đó cho thấy sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, tinh thần phối hợp được thể hiện rõ khi các đơn vị liên quan cùng chia sẻ trách nhiệm.

Kho bạc Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm kinh phí đầy đủ để các địa phương tổ chức chi quà tặng cho công dân đúng kế hoạch và đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thực tế, nhiều tổ dân phố đang lập danh sách các chủ hộ gia đình, nhân khẩu thực tế nhận quà theo hình thức chi trả trực tiếp.

Trước đó, ngày 29-8, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Theo đó, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30-8 và xong trước ngày 2-9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân.

Ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.