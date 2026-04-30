Khởi tố 2 người mua bán hóa đơn để né thuế 30/04/2026 16:12

(PLO)- Các bị can đã mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí, giảm nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp.

Ngày 30-4, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã khởi tố hai bị can NVD và NTV (cùng trú phường Đắk Cấm) về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, ngày 27-4, thừa ủy quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Kon Tum đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh khám xét đối với D và V.

Các bị can bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hoá đơn nhằm giảm nghĩa vụ đóng thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5 đến tháng 7-2025, một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng tại phường Kon Tum thi công công trình trên địa bàn, phát sinh nhiều khoản chi nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Để hợp thức hóa các chi phí này, NVD (kế toán trưởng công ty) đã móc nối với NTV (không phải nhân viên công ty) để mua hóa đơn giá trị gia tăng, chủ yếu là hóa đơn xăng dầu.

Hai bên thỏa thuận mức hoa hồng 2,5% trên giá trị hóa đơn trước thuế.

Cơ quan điều tra xác định NVD đã nhận tổng cộng 82 hóa đơn giá trị gia tăng do NTV cung cấp, với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng. Số hóa đơn này được sử dụng để kê khai, làm tăng chi phí đầu vào, qua đó làm giảm số tiền thuế phải nộp của doanh nghiệp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.