Khởi tố nam thanh niên sản xuất, buôn bán pháo 30/07/2025 17:07

Chiều 30-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Quang Minh (17 tuổi, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Bị can Phan Quang Minh. Ảnh: Công an Nghệ An

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An nắm tình hình và rà soát các hội nhóm trên không gian mạng, phát hiện tài khoản Facebook Hùng Văn có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ pháo tự chế.

Lực lượng chức năng tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ, xác định được tài khoản mạng xã hội nêu trên là của Quang.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 12-7, khi Quang đang trên đường vận chuyển pháo nổ thì bị công an bắt giữ. Tang vật bị thu giữ gồm 2 hộp pháo hoa nổ, 94 quả pháo bi và 51 quả pháo tự chế. Khám xét nơi ở của Quang, lực lượng công an thu giữ một số dụng cụ để sản xuất pháo.

Quang khai nhận đã thường xuyên lên mạng xã hội để mua các nguyên liệu sản xuất pháo. Sau khi cuốn xong pháo, Quang rao bán để lấy tiền lãi.