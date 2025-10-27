Lâm Đồng di dời dân tại khu tái định cư Đừng K'Nớ 5 vì mưa lớn 27/10/2025 15:34

(PLO)- Mưa lớn những ngày qua khiến các hộ dân tại khu định cư Đưng K’Nớ 5 (Lâm Đồng) tiếp tục phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ngày 27-10, ông Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) cho biết, trước tình hình thời tiết bất lợi, nguy cơ sạt lở cao nên địa phương đã vận động tạm di dời thêm bốn hộ dân ở khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 tới nơi ở an toàn.

Một trong bốn hộ dân thuộc khu tái định cư Đưng K'Nớ 5 được chính quyền xã vận động tạm di dời tới nơi an toàn.

Như vậy, tổng số hộ dân được vận động di dời tại khu tái định cư trên là 19/73 hộ. Tất cả 19 hộ dân tại các lô B và D2 tại khu tái định cư đã được di dời an toàn đến nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã Đưng K’Nớ cũ và các điểm trú tránh kiên cố khác.

“Đối với các hộ phải tạm di dời, chính quyền xã đã hỗ 1 triệu đồng mỗi hộ để mua nhu yếu phẩm trong thời gian sơ tán”- ông Kiên thông tin.

Theo UBND xã Đam Rông 4, địa phương đã thành lập tổ công tác chỉ đạo, xử lý nhanh nguy cơ sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5. Tại các vị trí nguy cơ sạt lở, các đơn vị giăng thêm 20 biển cảnh báo, bố trí 20 dân quân thường trực tại hiện trường 24 giờ mỗi ngày để theo dõi sát sao các vết nứt, sẵn sàng di dời người dân khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đội mũ cối) cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương kiểm tra tình hình sạt lở tại khu định cư Đưng K'Nớ 5 ngày 22-10.

Như PLO đã thông tin, sạt lở nghiêm trọng tiếp tục xảy ra tại khu tái định cư Đưng K’nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) những ngày qua - nơi có gần 100 hộ dân được bố trí để tránh thiên tai nhưng một lần nữa đối diện với nỗi lo thiên tai đe dọa.

Khu vực sạt lở được UBND xã Đam Rông 4 tạm thời phủ bạt, căng dây cảnh báo cũng như bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng di dời khẩn cấp người dân tới nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

Ghi nhận tại buổi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở hôm 22-10, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá sơ bộ, khu vực dự án định cư chủ yếu sử dụng đất đắp, đất phá cát kết cấu yếu, dẫn đến nguy cơ sạt trượt cao, đặc biệt trong điều kiện mưa nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Ông yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và sẵn sàng di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu cần thiết.