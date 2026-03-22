Làm việc với công an, 2 tài xế lao vào ẩu đả vì không ai chịu nhường đường đã khai gì ? 22/03/2026 19:26

(PLO)- 2 tài xế khai khi lưu thông qua vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM) dù không có va chạm giao thông nhưng vì không ai chịu nhường đường cho ai nên lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả.

Ngày 22-3, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đã mời 2 tài xế liên quan vụ đánh nhau giữa đường xảy ra tại phường Chợ Lớn lên làm việc, lập biên bản và chuyển hồ sơ cho Công an phường Chợ Lớn thụ lý theo thẩm quyền.

Clip ghi cảnh 2 tài xế dừng xe giữa đường xô xát nhau. Ảnh cắt từ clip

Tại Cơ quan công an, hai tài xế khai nhận khoảng 10 giờ ngày 21-3, khi lưu thông qua vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông (giao lộ Châu Văn Liêm – Hải Thượng Lãn Ông) thì xảy ra mâu thuẫn do không ai nhường đường cho ai, dù không có va chạm giao thông.

Sau đó, cả hai dừng xe giữa đường, lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát. Hậu quả, tài xế xe van chở hàng bị thương ở vùng đầu, chảy máu.

2 tài xế làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan lên làm việc, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển Công an phường Chợ Lớn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 tài xế xe tải và xe van xô xát trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hướng từ chợ Kim Biên về cầu Chà Và. Trong clip, 2 người dừng xe giữa đường, cự cãi rồi đánh nhau khiến một người bị chảy máu đầu. Sau vụ việc, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.