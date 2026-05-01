Lần đầu lên cao tốc, tài xế lái xe đi ngược chiều 01/05/2026 10:46

(PLO)- Lần đầu lên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, một người đàn ông ở Gia Lai lạc đường, lái xe vào làn ngược chiều.

Ngày 1-5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản, xử lý một tài xế về hành vi chạy ô tô ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn Gia Lai.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: NC

Khoảng 10 giờ 50 phút, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 tuần tra tại đoạn cao tốc qua xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), phát hiện ô tô biển số 77A-342.31 do một người đàn ông điều khiển chạy ngược chiều.

Tổ công tác đã dừng phương tiện, kiểm soát giấy tờ và yêu cầu tài xế quay đầu xe, di chuyển đúng chiều. Sau đó, lực lượng chức năng đưa xe về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua làm việc, tài xế cho biết đang sinh sống tại khu vực Quy Nhơn. Do lần đầu đi cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, ông bị lạc đường, không tìm được lối ra nên chạy ngược chiều.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.