Lao ra biển cứu 2 con đang chới với, người cha tử vong 22/03/2026 21:32

(PLO)- Thấy hai con chới với khi tắm biển, người cha lao ra cứu được con nhưng bản thân bị sóng biển nhấn chìm, tử vong.

Tối 22-3, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh NPN (42 tuổi, ngụ xã Cam Lâm).

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh N cùng gia đình, trong đó có 2 con ruột ra khu vực biển đối diện khu đô thị Golden Bay Cam Ranh 1, xã Cam Lâm để tắm.

Người nhà đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự. Ảnh: T. LIÊM

Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, anh N. thấy 2 con chới với, nguy cơ bị sóng biển cuốn ra xa nên bơi ra để cứu. Lúc sau, anh N. cứu được hai con vào bờ an toàn, nhưng do đuối sức nên bị sóng biển nhấn chìm.

Người dân tắm biển gần đó đã cố gắng cứu anh N. lên bờ, tuy nhiên người này đã tử vong.

Theo anh Hà Thanh Liêm (ngụ xã Cam Lâm), người chuyên thực hiện các chuyến xe 0 đồng giúp các nạn nhân, cho biết 2 cháu bé không bị ảnh hưởng sức khỏe. "Sau khi nhân viên y tế xác nhận anh N. đã tử vong, gia đình đã đưa thi thể anh về nhà để lo hậu sự"- anh Liên cho biết.