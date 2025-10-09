Lập đoàn kiểm tra tìm nguyên nhân nhiều biệt thự sát biển bị đổ, sập sau bão 09/10/2025 15:57

(PLO)- Nhiều căn villa, biệt thự sát biển ở Hà Tĩnh đã bị đổ sập, hư hỏng nặng sau bão số 10.

Ngày 9-10, Sở Xây dựng Hà Tĩnh thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ nguyên nhân nhiều căn biệt thự tại Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) bị đổ sập, hư hỏng nặng sau bão số 10 vừa qua.

Sau bão số 10, nhiều căn biệt thự view biển ở Hà Tĩnh đã bị đổ, sập, hư hỏng.

Tại hiện trường cho thấy, các công trình bị ảnh hưởng đều là nhà ở cấp 3, thuộc loại nhà ở thương mại, được xây dựng để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết cơ quan Nhà nước chỉ có trách nhiệm cấp phép xây dựng, còn thẩm tra thiết kế và nghiệm thu là trách nhiệm của chủ đầu tư. Căn cứ Nghị định 15/2013 và các thông tư hướng dẫn, dự án này không thuộc đối tượng cơ quan Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng nên toàn bộ trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư.

Những công trình, biệt thự sát biển bị đổ sập.

Trước đó, trong đêm 28 và rạng sáng 29-9, bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, Nghệ An, gây sóng lớn khiến nhiều căn biệt thự hướng biển tại Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành bị sập và hư hại nghiêm trọng.

Các căn biệt thự có diện tích từ 180 - 250 m², thiết kế hiện đại, giá trị hàng chục tỉ đồng, nhiều căn đổ sập hoàn toàn, móng bị khoét sâu, lộ rõ bê tông và cốt thép.

Bên trong, nội thất cao cấp như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… bị hư hỏng nặng, nhiều phòng chỉ còn trơ khung tường và đống đổ nát. Những căn biệt thự này thường chỉ để cho thuê vào mùa du lịch, còn hầu như để trống. Sự cố vừa qua không có thiệt hại về người.