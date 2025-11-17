Lật xuồng trong đêm tại Huế, một người bị lũ cuốn mất tích 17/11/2025 21:03

(PLO)- Ba người ở phường Kim Trà, TP Huế đi trên xuồng qua khu vực nước chảy xiết thì xuồng bị lật, một người mất tích.

Tối 17-11, lực lượng chức năng phường Kim Trà, TP Huế tổ chức tìm kiếm một người mất tích do lật xuồng tại địa phương này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, tại khu vực cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, một chiếc xuồng chở ba người khi đi vào dòng nước chảy xiết đã bị lật.

Nhiều nơi ở phường Kim Trà ngập lụt trong ngày 17-11.

Ba người trên xuồng được xác định gồm ông Nguyễn Văn Trung (53 tuổi), ông Lê Đình Mùi (46 tuổi), ông Lê Đình Quý (chưa rõ tuổi, đều ngụ ở làng Triều Sơn Trung).

Vụ lật xuồng làm ông Trung bị nước cuốn trôi, mất tích. Hai người còn lại may mắn bơi được vào bờ an toàn. Công an phường Kim Trà tổ chức tìm kiếm nạn nhân.