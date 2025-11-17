Khởi tố tài xế ô tô dương tính ma túy tông chết người 17/11/2025 18:29

(PLO)- Điều khiển ô tô trong tình trạng dương tính ma túy, tài xế 22 tuổi không làm chủ tốc độ, tông chết người ở Huế.

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thúc Minh Tiến (22 tuổi, ngụ phường Kim Long, TP Huế) để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Hồ Thúc Minh Tiến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 19-8, Tiến điều khiển ô tô trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến đoạn qua xã Chân Mây-Lăng Cô, TP Huế, xe của Tiến va chạm với một người đang điều khiển xe máy đi phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Hồ Thúc Minh Tiến dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn có một phần lỗi của nạn nhân khi chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, tài xế Tiến điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng chất ma túy, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi qua đoạn đường có biển báo hiệu nguy hiểm, dẫn đến va chạm thương tâm.