Lấy Honda SH của bạn gái đem cầm cố, còn lừa tiền chủ nợ đi đánh bạc 29/10/2025 16:10

(PLO)- Lấy Honda SH của bạn gái đi cầm cố, người đàn ông ở Gia Lai còn đưa thông tin gian dối để lừa lấy tiền chủ nợ đi đánh bạc.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Kha (37 tuổi, ngụ thôn Đông Lâm, xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Võ Hoàng Kha. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, Kha nợ ông BNA (47 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) 34 triệu đồng. Do không có khả năng trả nên Kha tung tin gian dối có sở hữu mô tô 81M1-132**, hiệu Honda SH đang trong tiệm cầm đồ.

Tiếp đó, Kha thỏa thuận với ông BNA đưa thêm 15 triệu đồng để lấy lại xe trong tiệm cầm đồ, bán cho ông BNA trừ nợ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Kha dùng hết số tiền này vào mục đích đánh bạc.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định mô tô đang cầm cố không phải xe của Kha mà là xe của bạn gái anh ta.