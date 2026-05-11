Lời khai người hàng hành hung shipper tại phường Rạch Dừa 11/05/2026 12:10

(PLO)- Công an phường Rạch Dừa, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ khách hàng hành hung shipper vì không được mở hộp kiểm tra hàng.

Ngày 11-5, Công an phường Rạch Dừa, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa một shipper và khách nhận hàng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10-5, anh ĐTC (35 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi, trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Ông Tấn tại trụ sở công an. Ảnh: CA

Trong quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông Tấn yêu cầu anh C mở hộp để kiểm tra và dùng thử. Tuy nhiên, anh C không đồng ý vì quy định của đơn vị vận chuyển là shipper không có thẩm quyền cho khách khui hàng khi chưa thanh toán hoặc theo chính sách "không đồng kiểm" của shop.

Anh C đã hướng dẫn khách liên hệ với người bán để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả.

Khi anh C quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng clip và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công an đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn theo quy định.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, việc hành hung người khác không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự công dân mà còn gây mất an ninh trật tự.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong giao nhận hàng hóa, tuyệt đối không manh động dẫn đến hậu quả pháp lý đáng tiếc.