Mang theo hung khí chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn thì bị công an bắt

(PLO)- Nhóm thanh niên ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam mang theo hung khí nguy hiểm, tụ tập chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn thì bị công an bắt giữ.

Ngày 18-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Nam Trà My vừa bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, đêm 17-7, tại Km90+687 tuyến Quốc lộ 40B (thôn 4, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), tổ công tác của Công an huyện Nam Trà My phát hiện nhóm thanh niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng.

Sau khi đưa về trụ sở làm việc, công an xác định nhóm thanh niên gồm có 10 người (5 người ở huyện Nam Trà My và 5 người ở huyện Bắc Trà My).

Ban đầu, nhóm thanh niên khai nhận do có xích mích từ trước với một số người khác trên địa bàn, nhóm này đã hẹn nhau tụ tập, chạy xe máy, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an thu giữ hung khí do nhóm thanh niên này mang theo gồm: dao, kiếm, mã tấu, gậy ba khúc…

Vụ việc đang được Công an huyện Nam Trà My tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH NHẬT