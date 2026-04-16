Quảng Ngãi: Người nghi tâm thần dùng gậy gỗ tấn công người dân rồi lên núi cố thủ 16/04/2026 18:03

(PLO)- Sau khi tấn công một người đàn ông tại Quảng Ngãi, ông N mang theo rựa lên núi, cố thủ trong hang đá.

Chiều 16-4, Công an xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan khống chế thành công người đàn ông hành hung người khác rồi mang hung khí bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15-4, Công an tiếp nhận tin báo về một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần dùng hung khí tấn công người khác gây thương tích nặng.

Người này được xác định là VĐN (59 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh). Theo camera an ninh, ông N dùng gậy gỗ tấn công vào vùng đầu ông VTĐ (60 tuổi, cùng địa phương). Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công an khống chế ông N, đưa về trụ sở.

Sau khi gây án, ông N mang rựa cố thủ tại nhà, đe dọa người thân và hàng xóm. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, ông chống trả quyết liệt rồi bỏ trốn lên khu vực núi thuộc dinh An Thọ.

Khu vực này có địa hình hiểm trở, rừng rậm và nhiều vách đá dựng đứng, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết tại một bãi đá và xác định đối tượng đang ẩn nấp trong hang sâu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, lực lượng công an đã thuyết phục ông buông hung khí. Đến khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, ông N bị khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Sơn Tịnh cùng tang vật.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.