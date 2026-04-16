Lời khai người cầm đầu đường dây sản xuất thuốc đông y giả, trộn Paracetamol 16/04/2026 20:32

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, người cầm đầu đường dây sản xuất thuốc đông y giả, trộn Paracetamol khai nhận đã tổ chức hoạt động trong nhiều năm, trực tiếp điều hành toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.

Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế – PC03, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Chánh Kiên (57 tuổi, ngụ TP.HCM), Mã Du Thái (36 tuổi) và Văn Tất Khang (46 tuổi) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiên khai từ năm 2021 đã tự tổ chức sản xuất thuốc đông y tại nhà nhưng không đăng ký hoạt động. Ban đầu, các sản phẩm tiêu thụ chậm, lợi nhuận thấp.

Đến cuối năm 2024, khi việc kinh doanh gặp khó khăn, Kiên nảy sinh ý định chuyển sang làm thuốc giả nhằm tăng lợi nhuận.

Công an khởi tố nhóm Kiên, Thái và Khang. Ảnh: CA

Theo lời khai, để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, Kiên cho in bao bì thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài như Malaysia, Hong Kong. Thực chất, các “thuốc” này là viên nén, viên con nhộng trôi nổi trên thị trường hoặc được pha trộn từ dược liệu không rõ nguồn gốc, sau đó đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Kiên thừa nhận bản thân là người điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây, từ khâu mua nguyên liệu, đặt in bao bì, tổ chức sản xuất, đóng gói đến phân phối ra thị trường.

Để hợp thức hóa sản phẩm, Kiên thuê Mã Du Thái thiết kế bao bì, tem nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng, đồng thời giao Văn Tất Khang in ấn theo mẫu đặt hàng.

Công an thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh: CA

Đáng chú ý, Kiên khai đã cho trộn thêm hoạt chất Paracetamol vào một số sản phẩm nhằm tạo cảm giác giảm đau nhanh cho người sử dụng, từ đó khiến người dùng tin tưởng vào hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên, việc tự ý pha trộn hoạt chất này không theo chỉ định và liều lượng kiểm soát có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân liên quan đều nhận thức rõ sản phẩm không được cấp phép lưu hành, không bảo đảm chất lượng nhưng vẫn thực hiện để thu lợi bất chính.

Một số thuốc được xác định có pha trộn hoạt chất Paracetamol đã được thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 18-3 tổ công tác Phòng PC03 kiểm tra một người vận chuyển hàng hóa nghi vấn trên đường Âu Cơ, phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y không có hóa đơn, chứng từ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, khám xét và triệt phá cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trong cùng khu dân cư.

Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm cùng khoảng 790 kg viên nén và viên con nhộng, kèm theo số lượng lớn bao bì, tem nhãn, màng co và máy móc phục vụ việc sản xuất, đóng gói.