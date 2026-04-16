Công an TP.HCM bắt giam 3 người sản xuất thuốc đông y giả trộn Paracetamol

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 3-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một người vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.
Từ lời khai của người này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, khám xét và triệt phá một cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM.
Tại các địa điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên đã tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, người này chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác có nguồn gốc nước ngoài nhằm đánh lừa người tiêu dùng để tung ra thị trường.
Trong vụ án này, Thái Chánh Kiên được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất. Mã Du Thái và Văn Tất Khang tham gia với vai trò giúp sức, chủ yếu trong việc thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn cho các sản phẩm giả.
Đáng chú ý, một số sản phẩm được xác định có trộn Paracetamol - hoạt chất thường dùng trong thuốc giảm đau, hạ sốt. Việc sử dụng không kiểm soát, không đúng liều lượng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn nguyên liệu, đường dây tiêu thụ và vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Paracetamol là hoạt chất phổ biến trong các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, được sử dụng rộng rãi do dễ tiếp cận và giá thành thấp. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng chỉ định, không kiểm soát liều lượng hoặc sử dụng kéo dài, Paracetamol có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến gan, thậm chí dẫn đến suy gan cấp, nguy cơ tử vong.
Đặc biệt, việc trộn Paracetamol vào các sản phẩm không rõ thành phần như thuốc đông y khiến người dùng không nhận biết được mình đang sử dụng hoạt chất này, dễ dẫn đến quá liều ngoài ý muốn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng Paracetamol theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ, tuyệt đối không tự ý dùng hoặc tin vào các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.