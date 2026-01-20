Một gia đình trả lại 440 triệu chuyển khoản nhầm, cứu 3 người rơi xuống kênh 20/01/2026 18:04

(PLO)- Một gia đình ở Quảng Trị liên tiếp có những nghĩa cử đẹp khi người vợ trả lại số tiền 440 triệu đồng nhận chuyển khoản nhầm, còn chồng và con trai dũng cảm cứu 3 người rơi xuống kênh giữa đêm mưa.

Ngày 20-1, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị cho biết đơn vị đã khen thưởng bà Lê Thị Phượng (57 tuổi), nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, vì hành động trả lại 440 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, bà Phượng bất ngờ nhận được số tiền lớn nói trên. Nhận thấy đây có thể là giao dịch nhầm lẫn, bà đã chủ động trình báo Công an phường Ba Đồn nhờ xác minh. Công an phường sau đó phối hợp với ngân hàng, hướng dẫn bà Phượng hoàn tất các thủ tục cần thiết để trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Bà Lê Thị Phượng được lãnh đạo khen thưởng khi có hành động đẹp.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị, hành động của bà Phượng thể hiện rõ phẩm chất trung thực, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác y tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Chú ý hơn, chỉ gần một tháng trước đó, gia đình bà Phượng cũng ghi dấu ấn bằng một nghĩa cử dũng cảm khác. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-12-2025, chị Hoàng Thị Thu (phường Bắc Gianh) điều khiển xe máy chở theo 2 học sinh lưu thông qua cầu Gia Hy, phường Bắc Gianh thì không may gặp tai nạn, khiến cả 3 người rơi xuống kênh nước trong đêm mưa lớn, thời tiết giá lạnh.

Bố và con trai lao xuống dòng nước lúc đêm tối cứu người.

Thời điểm này, ông Nguyễn Thành Viên (chồng bà Phượng) cùng con trai đi ngang qua khu vực đã phát hiện sự việc bất thường. Không chần chừ, hai bố con lập tức dừng xe, lao xuống dòng nước sâu, chảy xiết để ứng cứu các nạn nhân đang chới với giữa kênh.

Sau nhiều nỗ lực, ông Viên và con trai đưa được các nạn nhân vào sát bờ kênh, sau đó phối hợp với người dân gần đó đưa cả ba người lên bờ an toàn.