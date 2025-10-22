Mưa lớn, đất đá từ công trường cao tốc Bắc-Nam sạt trượt, tràn vào nhà dân 22/10/2025 15:54

(PLO)- Các đơn vị liên quan đang khắc phục tình trạng đất đá từ công trường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Chí Thạnh, tỉnh Đắk Lắk sạt lở, tràn vào nhà dân.

Ngày 22-10, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban Quản lý dự án án 85- Bộ Xây Dựng cùng các nhà thầu đang khắc phục sự cố sạt trượt taluy đường công vụ của dự án cao tốc Bắc-Nam thành phần Quy Nhơn- Chí Thạnh, đoạn qua thôn Long Bình, xã Tuy An Bắc.

Người dân cào bùn đất từ dự án cao tốc tràn vào nhà. Ảnh: M.N

Trước đó, từ đêm 15 đến ngày 16-10, mưa lớn làm một lượng lớn đất, đá ở phía taluy đường công vụ dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn qua thôn Long Bình, xã Tuy An Bắc sạt lở, tràn xuống, gây hư hỏng một số tài sản, ảnh hưởng đến bốn hộ gia đình gần đó.

Do lượng đất đá từ công trường dự án cao tốc Bắc - Nam tràn xuống lớn, nhiều người trong các gia đình bị ảnh hưởng đã tháo chạy trong đêm, bỏ lại tài sản. Ngoài ra, đất đá từ dự án cũng tràn xuống số đường giao thông của xã Tuy An Bắc.

Theo ông Hân, hiện các hộ bị ảnh hưởng đang tiếp tục dọn dẹp lượng đất đá trên. Các đơn vị liên quan đang triển khai các giải pháp để tránh sạt trượt trở lại.

Đơn vị thi công cho che chắn bằng bạt, ngăn đất đá tràn vào nhà dân. Ảnh: C.M

Ông Nguyễn Văn Đoàn, chỉ huy trưởng Tổng công ty Thăng Long, nhà thầu thi công dự án, cho rằng đợt mưa đêm 15 đến rạng sáng 16-10 nước đổ về quá lớn nên xảy ra tình trạng sạt trượt đất, tràn vào khu vực nhà dân.

Theo ông Đoàn, hiện đơn vị đang khắc phục sự cố bằng cách tạo mương thoát nước, dùng bạt để che phủ phần ta luy phía nhà dân.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc-Nam, thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh, về lâu dài sẽ cho xây dựng, lắp đặt các rọ đá, đoạn sạt trượt đất để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư bên dưới.