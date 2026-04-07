Nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục khi bị đau nhức cơ bắp? 07/04/2026 08:05

(PLO)- Giảm đau nhức cơ bắp một cách tự nhiên với các loại thực phẩm giàu protein, tinh bột phức hợp và các thành phần chống viêm.

Bạn có biết cảm giác đau nhức cơ bắp vào ngày hôm sau, sau một buổi tập luyện thật sự khó chịu. Khi đó, việc ngồi xuống, đứng lên hay đi bộ cũng trở thành thử thách.

Các chất chống oxy hóa trong rau xanh lá giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ phục hồi. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cơn đau nhức âm ỉ đó được gọi là đau nhức cơ bắp khởi phát muộn (DOMS). Thực chất, cơ thể bạn đang tái tạo, sửa chữa và trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, chế độ ăn uống thông minh có thể giúp giảm đau và tăng tốc độ phục hồi.

Thức ăn giúp giảm đau nhức cơ bắp như thế nào?

Khi tập luyện, bạn vô tình tạo ra những vết rách nhỏ trong các sợi cơ. Sau đó, cơ thể bắt đầu sửa chữa và xây dựng mô cơ khỏe hơn. Quá trình này gây ra tình trạng viêm nhiễm dẫn đến đau nhức.

Để phục hồi tốt, cơ thể cần protein để tái tạo cơ bắp và carbohydrate để phục hồi năng lượng. Các chất dinh dưỡng chống viêm và khoáng chất cũng rất quan trọng để giảm đau và ngăn ngừa chuột rút.

Các loại thực phẩm giúp giảm đau nhức cơ bắp

Quả mọng: Dâu tây, việt quất và mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chúng giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương cơ bắp.

Nước ép anh đào chua: Đây là loại đồ uống phục hồi được nghiên cứu nhiều nhất. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia, nó giúp giảm đau nhức và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Cá béo: Cá hồi và cá thu rất giàu axit béo omega-3. Hoạt chất này giúp giảm viêm và làm dịu cơn đau cơ bắp trực tiếp.

Rau lá xanh: Rau bina, cải xoăn và rau methi chứa nhiều magie. Các chất chống oxy hóa trong rau giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ phục hồi.

Khoai lang và cà rốt: Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, hai loại củ này giúp bổ sung năng lượng. Chúng cung cấp các vitamin cần thiết để phục hồi cơ bắp hiệu quả.

Hạt chia và hạt lanh: Hai loại hạt này chứa nhiều omega-3 và protein thực vật. Chúng có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ tái tạo mô cơ.

Trà xanh: Hợp chất trong trà xanh giúp giảm tổn thương cơ và viêm nhiễm, mang lại tác dụng chữa lành hiệu quả.

Sự cân bằng giúp cơ thể phục hồi

Viêm là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thích nghi. Với chế độ ăn đúng cách, bạn sẽ bớt cứng khớp và tập luyện tốt hơn vào lần sau. Lần tới khi đau nhức, bạn đừng chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Chế độ dinh dưỡng phục hồi cũng quan trọng không kém để duy trì thói quen tập luyện.