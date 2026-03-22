Người dân phát hiện 2 thanh niên tử vong bên vệ đường cùng xe máy 22/03/2026 11:27

(PLO)-Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong bên vệ đường.

Ngày 22-3, Công an phường An Bình, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người đi xe máy tử vong.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai nam thanh niên tại một đám ruộng sát đường Lê Lợi thuộc tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai và trình báo cơ quan công an.

Rạng sáng 22-3, người dân phát hiện vụ tai nạn nên trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: VN.

Thông tin ban đầu, xác định khoảng 23 giờ ngày 21-3, anh HN (28 tuổi, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy 60F1-579.99 chở anh VN (30 tuổi) lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng từ xã Kông Bơ La đến phường An Khê. Khi đến địa điểm trên, đã xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong.

Xe máy tại hiện trường xảy ra tai nạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Bình phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.