Nguyên nhân vụ hỗn chiến ở đường Dương Bá Trạc khiến 19 người bị bắt 13/01/2026 13:12

(PLO)- Công an TP.HCM xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến ở đường Dương Bá Trạc khiến 19 người bị bắt xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Quốc Thắng và thiếu niên 13 tuổi.

Ngày 12-1, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) khẩn trương điều tra, truy xét hai nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm hỗn chiến trên đường phố gây mất an ninh trật tự.

2 thiếu niên mâu thuẫn, lôi kéo 19 người hỗn chiến

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 12-1, tại khu vực trước số 456C1 đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng xảy ra vụ việc hai nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm, rượt đuổi, đánh nhau công khai.

Công an TP.HCM bắt 19 người trong vụ hỗn chiến ở đường Dương Bá Trạc. Ảnh: CA

Vụ việc gây mất an ninh trật tự và đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của người dân cũng như người tham gia giao thông. Toàn bộ cảnh hỗn chiến đã được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc. Qua truy xét, cơ quan công an đã đưa 19 người có liên quan về trụ sở làm việc.

Công an thu giữ số lượng lớn dao kiếm, mã tấu... Ảnh: CA

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong giao tiếp giữa Nguyễn Quốc Thắng (tên gọi khác là Năm "Heo", 20 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) và LTH (13 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng).

Tuy nhiên, từ mâu thuẫn bộc phát này, những người liên quan đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị hung khí để giải quyết bằng bạo lực.

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, các nhóm này đã tập kết nhiều loại hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao rựa, chĩa… cất giấu tại khu vực hẻm 35 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng.

Vụ việc khiến khu vực náo loạn. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe mô tô, cầm theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường đông dân cư trong đêm khuya, gây hoang mang cho người dân sinh sống dọc các tuyến đường.

Công an TP.HCM kêu gọi nhiều người trình diện

Tại khu vực chân cầu Kênh Xáng, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, sử dụng hung khí truy đuổi, chém nhau qua lại trên cầu và khu vực xung quanh đường Dương Bá Trạc.

Theo Công an TP.HCM, hành vi tụ tập đông người, mang theo vũ khí thô sơ rượt đuổi nhau công khai trên đường phố thể hiện sự coi thường pháp luật và xem nhẹ tính mạng con người.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng người để củng cố chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Công an sàng lọc, lấy lời khai với những người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan còn lại nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện, khai báo để nhận được sự khoan hồng.

Công an TP.HCM nghiêm khắc cảnh báo hành vi mang hung khí lưu thông trên đường phố không chỉ đe dọa đối thủ mà còn gây nguy hiểm cho người dân vô tội. Mọi hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đều bị xử lý hình sự với mức án nghiêm khắc để răn đe chung.

Công an TP.HCM nhanh chóng phối hợp với các đơn vị xác định, bắt 19 người liên quan. Ảnh: CA

Bên cạnh việc trấn áp, Công an TP.HCM đề nghị gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch chuẩn. Khi phát hiện các nhóm thanh niên tụ tập có dấu hiệu gây rối, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để can thiệp kịp thời.

Lực lượng công an thành phố khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để hình thành các nhóm thanh thiếu niên manh động, giữ vững bình yên cho nhân dân.