Nhận hối lộ 1 bộ bàn ghế, cựu cán bộ huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố 08/06/2025 06:53

(PLO)- Cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhận một bộ bàn ghế để tạo điều kiện cho hai người khai thác cát trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ (57 tuổi, trú xã Đông Minh, TP Thanh Hóa), cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Minh Tứ bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ.

Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Ảnh minh họa IT

Cơ quan CSĐT cáo buộc trong thời gian giữ chức Trưởng Công an huyện Quan Sơn, ông Tứ đã có hành vi nhận từ Lương Đức Triều và Phan Văn Du một bộ bàn ghế gỗ Bi (Phay) trị giá 150 triệu đồng.

Đổi lại, ông Nguyễn Minh Tứ tạo điều kiện để cho hai người này khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Lò, thuộc địa bàn huyện Quan Sơn.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.