Nhân lực trẻ ngành du lịch trổ tài pha chế và trình diễn điêu luyện

Chiều 5-4, tại Trường Đại học Công thương TP.HCM (HUIT) diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Pha chế và biểu diễn Showmanship TP.HCM lần 1”. Đây là sân chơi chuyên môn quy mô lớn dành cho sinh viên ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn, nhằm tôn vinh kỹ năng pha chế kết hợp nghệ thuật trình diễn.
Ông Vũ Văn Việt, Chủ tịch Câu lạc bộ Khối Đào tạo Du lịch (Hiệp hội các trường Đại học - Cao đẳng Việt Nam) nhận định nghề bartender hiện nay không chỉ dừng ở kỹ thuật pha chế. Bartender còn là nghệ thuật biểu diễn và truyền cảm hứng. Chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo, vươn tầm Bartender quốc tế” định hướng quan trọng cho sinh viên trên hành trình nghề nghiệp.
Theo ông Việt, câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường và doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tương lai, cuộc thi được kỳ vọng phát triển quy mô toàn quốc, góp phần lan tỏa tinh thần “học đi đôi với hành”.
Cuộc thi trải qua quá trình tuyển chọn từ 76 thí sinh đến từ 9 trường đại học. Ban tổ chức đã chọn 45 thí sinh vào bán kết và 27 thí sinh tiêu biểu nhất vào vòng chung kết.
Tại vòng thi quyết định, 9 đội với 27 thí sinh mang đến những phần trình diễn ấn tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản lĩnh.
Đại diện nhà trường, bà Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TP.HCM cho biết cuộc thi “Pha chế và biểu diễn Showmanship TP.HCM lần 1” không chỉ là nơi thể hiện tài năng của sinh viên, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Về phía Sở Du lịch TP.HCM, TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, việc đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao, giàu tính sáng tạo là yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tăng cường kết nối, cùng xây dựng chương trình đào tạo sát với yêu cầu thị trường.