Nhân lực trẻ ngành du lịch trổ tài pha chế và trình diễn điêu luyện 05/04/2026 19:35

(PLO)- 27 sinh viên ngành du lịch đã cùng tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi “Pha chế và biểu diễn Showmanship TP.HCM lần 1”.

Chiều 5-4, tại Trường Đại học Công thương TP.HCM (HUIT) diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Pha chế và biểu diễn Showmanship TP.HCM lần 1”. Đây là sân chơi chuyên môn quy mô lớn dành cho sinh viên ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn, nhằm tôn vinh kỹ năng pha chế kết hợp nghệ thuật trình diễn.

Cuộc thi “Pha chế và biểu diễn Showmanship TP.HCM lần 1" diễn ra chiều 5-4.

Ông Vũ Văn Việt, Chủ tịch Câu lạc bộ Khối Đào tạo Du lịch (Hiệp hội các trường Đại học - Cao đẳng Việt Nam) nhận định nghề bartender hiện nay không chỉ dừng ở kỹ thuật pha chế. Bartender còn là nghệ thuật biểu diễn và truyền cảm hứng. Chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo, vươn tầm Bartender quốc tế” định hướng quan trọng cho sinh viên trên hành trình nghề nghiệp.

Theo ông Việt, câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường và doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tương lai, cuộc thi được kỳ vọng phát triển quy mô toàn quốc, góp phần lan tỏa tinh thần “học đi đôi với hành”.

Sinh viên của 9 trường đại học tranh tài tại cuộc thi.

Cuộc thi trải qua quá trình tuyển chọn từ 76 thí sinh đến từ 9 trường đại học. Ban tổ chức đã chọn 45 thí sinh vào bán kết và 27 thí sinh tiêu biểu nhất vào vòng chung kết.

Tại vòng thi quyết định, 9 đội với 27 thí sinh mang đến những phần trình diễn ấn tượng, thể hiện sự sáng tạo và bản lĩnh.

Các phần thi đòi hỏi kỹ năng pha chế điêu luyện kết hợp hài hòa với yếu tố nghệ thuật và khả năng kể chuyện qua sản phẩm

Những ly đồ uống được trình bày đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa hương vị và thẩm mỹ.

Đại diện nhà trường, bà Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TP.HCM cho biết cuộc thi “Pha chế và biểu diễn Showmanship TP.HCM lần 1” không chỉ là nơi thể hiện tài năng của sinh viên, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ban giám khảo theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từng phần thi của các thí sinh.

Đại diện ban tổ chức trao giải nhất cho sinh viên có phần thi xuất sắc nhất.

Về phía Sở Du lịch TP.HCM, TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, việc đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao, giàu tính sáng tạo là yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tăng cường kết nối, cùng xây dựng chương trình đào tạo sát với yêu cầu thị trường.