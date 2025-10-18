Nhiều địa phương siết sử dụng điện thoại trong trường học 18/10/2025 17:30

(PLO)- Nhiều địa phương trên cả nước đã yêu cầu trường học quản lý chặt việc sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường.

Năm học 2025-2026, Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT triển khai thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại giờ ra chơi tại 16 cơ sở giáo dục.

Thời gian thí điểm từ tháng 10 đến tháng 12-2025. Sau đó, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ họp bàn, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai mở rộng trên toàn địa bàn từ tháng 1-2026.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP.HCM chơi cờ vào giờ ra chơi. Ảnh: DI LINH

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng học sinh – sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc hạn chế sử dụng điện thoại nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh nơi mỗi giờ ra chơi tái tạo năng lượng; hạn chế tình trạng lạm dụng điện thoại di động.

Việc thiết kế hoạt động trong giờ ra chơi được chia làm 3 nhóm gồm hoạt động vận động, hoạt động tĩnh và sử dụng cho mục đích học tập cùng các nhu cầu giải trí khác.

Trong đó, các trường tổ chức các hoạt động vận động phù hợp với nhu cầu của các em.

Tại Hà Nội, đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị thu phát sóng trong khuôn viên trường học nhằm đảm bảo hiệu quả dạy và học.

Việc kiểm soát chặt chẽ điện thoại là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả dạy - học, tránh tình trạng học sinh sao nhãng, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như văn hóa học đường.

Các trường sẽ tổ chức thu gom điện thoại trước tiết học đầu tiên và trả lại khi kết thúc buổi học. Việc quản lý được thực hiện theo từng lớp học.

Trường hợp giáo viên yêu cầu phục vụ bài giảng, học sinh có thể sử dụng điện thoại trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, các bài giảng phải được thiết kế sao cho không bắt buộc tất cả học sinh đều phải có thiết bị di động.

Tại Tuyên Quang, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị, trường học chỉ đạo, triển khai phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu, phát sóng trong nhà trường theo quy định tại Thông tư 32/2020 của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy chế của trường, lớp học, trong đó quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng điện thoại của học sinh trong giờ học và trong khuôn viên nhà trường đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Trường học tổ chức quản lý điện thoại di động và các thiết bị thu, phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên của từng buổi học (chính khóa, ngoài giờ chính khóa, ôn tập...) và gửi lại cho học sinh sau khi kết thúc buổi học.

Tại Nghệ An, từ năm 2024, nhiều trường học tại đây đã nói không với việc không sử dụng điện thoại trong trường học. Điều này đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực.